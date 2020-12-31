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Как будут работать поликлиники, больницы и скорая помощь в новогодние праздники? Рассказали в Смольном

Городская система здравоохранения подготовилась к работе в период новогодних праздников. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

«Отработана схема взаимодействия медицинских учреждений. Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции»,— заявил Эргашев.

Также участковая служба поликлиник продолжит работу в режиме «рабочего дня». Прием врачами-специалистами будет осуществляться в одной из взрослых и детских поликлиник района с 9 до 15 часов. Кроме того, создан резерв медработников, которые в случае необходимости могут оказать медицинскую помощь петербуржцам. Центры компьютерной томографии и лаборатории продолжат работу в штатном режиме. 

В лабораториях для выполнения ПЦР-анализов есть необходимый запас реактивов и расходных материалов. Стационары города обеспечены препаратами и средствами индивидуальной защиты. Также отмечается, что поликлиники имеют запас бесплатных лекарственных препаратов для пациентов с коронавирусом.
 

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