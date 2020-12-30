Пробки на дорогах в Петербурге достигли 6 баллов. Мешают движению в преддверии Нового года и аварии

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 14:30 пробки на дорогах Петербурга в 7 баллов. До 6 баллов опустится к 15:00, а ближе к пяти вечера вновь поднимется до 7. Согласно прогнозу, дороги будут наиболее загружены до 18:00 — к 19:00 трафик опустится до 5 баллов, а к 20:00 до 4.

В центре Петербурга происходят аварии. Так, около 14:00 на перекрестке Литейного проспекта и улицы Белинского такси Hyundai Solaris сервиса Uber повернуло в автомобиль Ford. До этого на перекрестке проспектов Тореза и Институтсого столкнулись Lexus и еще один Hyundai.