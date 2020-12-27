Смольный одобрил реконструкцию Дома Альбрехта на Большой Морской. Здесь появится гостиница с мансардой

Согласно заключению КГИОП, реконструировать будут ту часть здания, которая не является объектом культурного наследия. Здесь планируют разместить гостиницу, а также превратить чердак дома в мансарду, изменить дворовые фасады, увеличить окна и установить балконы. Кроме того, двор перекроют светопрозрачные конструкции на уровне второго этажа. Выполнять работы будет «Архитектурная мастерская Апостола».