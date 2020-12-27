Смольный одобрил реконструкцию Дома Альбрехта на Большой Морской. Здесь появится гостиница с мансардой

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал положительное заключение на реконструкцию дома-памятника на Большой Морской улице. Об этом сообщается на сайте КГИОП.
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Фото: citywalls.ru
Согласно заключению КГИОП, реконструировать будут ту часть здания, которая не является объектом культурного наследия. Здесь планируют разместить гостиницу, а также превратить чердак дома в мансарду, изменить дворовые фасады, увеличить окна и установить балконы. Кроме того, двор перекроют светопрозрачные конструкции на уровне второго этажа. Выполнять работы будет «Архитектурная мастерская Апостола».
Дом Альбрехта был построен в 1831 году по проекту архитектора Василия Стасова, в 1868 году его перестроили по проекту Виктора Шретера. В 2020 году здание включили в реестр объектов культурного наследия.
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