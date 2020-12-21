Какая погода ждет петербуржцев в начале недели? В прогнозе синоптика

«Санкт-Петербург: влажное тепло. Сегодня, 21 декабря, метеорологические условия в Северной столице будет формировать периферия циклонического вихря. В такой ситуации сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон продолжит существенно превышать норму», — сообщил Леус.

По данным синоптика, в понедельник температура воздуха в Петербурге — от 0 до +2 градусов, по области — от -2 до +3. Ветер юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 22 декабря, небольшой, ночью местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток от +1 до -1 градуса, на дорогах гололедица. В среду, 23 декабря, ночью и утром снег, днем небольшой и мокрый. В ночное время суток от 0 до -2 градусов, днем от 0 до 2 со знаком «плюс». На дорогах гололедица.