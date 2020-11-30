По словам Колесова, погоду в Петербурге продолжает определять западная периферия обширного антициклона. В течение первой половины первой недели декабря в городе будет облачно — переодически будут проходить осадки, а за счет облаков температура воздуха будет практически не меняться.

1 и 2 декабря в Петербурге ожидаются слабоположительные значения температур — от 0 до +2 градусов. «Такой фон температур немного выше нормы, для Петербурга норма ушла за -2 градуса», — отметил 78.ru Колесов. Во второй половине недели погоду начнет определять антициклон, и в городе станет морозно. «Осадки прекратятся, но похолодает, температура 3 и 4-го числа будет довольно низкая для последних нескольких недель — до -2…-7 градусов в ночные часы и 0…-5 в дневные», — рассказал синоптик.

Однако заморозки продержатся недолго — уже со второй недели декабря в Петербурге вновь потеплеет. «Следующее повышение температуры будет на следующей неделе, когда температура повысится до 0 градусов», — заключил Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 1 декабря, ночью временами небольшой снег, днем он будет мокрый. Температура воздуха в ночное время суток от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до -1. На дорогах также гололедица. В среду, 2 декабря, небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха около нуля градусов, днем от 0 до +2, на дорогах гололедица. В четверг, 3 декабря, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 3 градусов ниже нуля, днем — от 0 до -2.