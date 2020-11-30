Белая медведица Хаарчаана отмечает свой четвертый День рождения. Ее поздравляют фанаты по всему миру — от Петербурга до США 🎉

Сегодня в Ленинградском зоопарке праздник — свой четвертый День рождения отмечает белая медведица Хаарчаана. Юную снежинку, так в переводе с якутского звучит ее имя, поздравляют фанаты по всему миру — от Петербурга до США. Присоединяемся к поздравлениям и показываем видеооткрытку, которую подарили медведице. А также вспоминаем главные моменты из жизни белой красавицы в Петербурге.
В этом году сотрудники Ленинградского зоопарка попросили своих подписчиков записать небольшие видеопоздравления имениннице. И получили ролики не только из Петербурга — из Якутии, Нижневартовска, Соснового Бора, Великого Новгорода, Невской Дубровки, Шлиссельбурга, Калининграда, Норильска и даже США. «Спасибо всем за такие прекрасные слова в адрес нашей малышки, мы сделаем все, чтобы ваши пожелания сбылись!» — благодарят фанатов Хаарчааны в зоопарке.
По случаю Дня рождения Хаарчааны мы вспомнили самое милое видео прямиком из Ленинградского зоопарка — юная Снежинка резвилась с новыми игрушками в своем бассейне. Только посмотрите, как она бросает в воду желто-красный мячик и засовывает мордочку в голубую трубу. Настоящая артистка!
А вот Хаарчаана обедает — прыгает и ныряет за рыбой. 5 декабря в Ленинградском зоопарке отметят День белого медведя. По этому случаю сотрудники зоопарка подготовили викторину о северных хищниках, рассказ о животных и показательные кормления питомцев.
Бонус! Настоящая фотосессия фотогеничной именинницы.
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