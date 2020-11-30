Белая медведица Хаарчаана отмечает свой четвертый День рождения. Ее поздравляют фанаты по всему миру — от Петербурга до США 🎉

В этом году сотрудники Ленинградского зоопарка попросили своих подписчиков записать небольшие видеопоздравления имениннице. И получили ролики не только из Петербурга — из Якутии, Нижневартовска, Соснового Бора, Великого Новгорода, Невской Дубровки, Шлиссельбурга, Калининграда, Норильска и даже США. «Спасибо всем за такие прекрасные слова в адрес нашей малышки, мы сделаем все, чтобы ваши пожелания сбылись!» — благодарят фанатов Хаарчааны в зоопарке.