На старых деревьях в Петербурге растет волосатый лед — он же «ледяная борода» и «снежные волосы». Что это такое?

«Волосатый лед», «ледяная борода», «снежные волосы» или даже «ледяные волосы» — необычное природное явление, в образовании которого участвуют грибы Exidiopsis effusa. Для этого необходимы влажная пористая гниющая древесина и соответствующая погода — температура воздуха ниже нуля градусов. Вода, накопленная в древесине, замерзает и выдавливается из пор, постепенно все больше замерзая.

«Впервые феномен «ледяных волос» описал в 1918 году создатель теории дрейфа материков, немецкий ученый Альфред Вегенер. Ученый тогда предположил, что в основе этого удивительного явления лежит какой-то вид гриба. Его предположение подтвердили почти век спустя в 2015 году немецкие и швейцарские ученые. Они установили, что этим грибом является Exidiopsis effusa. Для разложения древесины гриб вырабатывает сложные молекулы, в частности лигнин и танин. Возможно, именно они, растворяясь в воде древесины, и препятствуют образованию крупных кристаллов льда. Сам гриб невзрачен, и если бы не ледяные волоски льда, на него бы и не обратили внимания», — рассказывает зоолог Павел Глазков.

В минувшие выходные природное явление было встречено петербуржцами в разных местах — на Елагином острове и в Всеволожском районе и в Сестрорецке.