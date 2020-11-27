КГИОП требует возбудить уголовное дело по факту пожара в усадьбе Игеля XIX века на Каменноостровском проспекте

9 ноября на Каменноостровском проспекте в Петербурге загорелось здание усадьбы Игеля — объекта культурного наследия регионального значения 1897 года постройки. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, пострадала стропильная система крыши, деревянные перекрытия и межкомнатные перегородки флигеля южной части. КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела.
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Здесь и далее фото: пресс-служба КГИОП
В результате пожара, произошедшего 9 ноября в усадьбе Игеля, пострадала стропильная система крыши, деревянные перекрытия и межкомнатные перегородки флигеля южной части. В процессе тушения пожара помещения флигеля залиты водой, частично демонтирована кровля.
КГИОП уже направил заявление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Также в адрес пользователя объекта, ООО «Асгард», направлено предписание в течение 3 месяцев в установленном законом порядке провести комплекс первоочередных противоаварийных работ в отношении памятника.
Здание усадьбы Игеля на Каменноостровском проспекте, 60 было передано ООО «Асгард» в целях организации отдыха граждан и туризма. По концессионному соглашению компания должна была провести реконструкцию здания, однако проектная документация на реставрацию и приспособление здания для современного использования в КГИОП до настоящего времени не поступила.
Особняк Э. Г. Игеля был построен гражданским инженером Б. Я. Зонном в 1987 году на месте деревянного особняка в стиле эклектика. С задней стороны здания был пристроен зимний сад, также было построено отдельное здание для ресторана французской кухни. В советские времена сюда въехали Ждановский райком КПСС и райисполком, а в нулевые в обветшавшем здании проходили тренинги личностного роста.
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