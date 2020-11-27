КГИОП требует возбудить уголовное дело по факту пожара в усадьбе Игеля XIX века на Каменноостровском проспекте

КГИОП уже направил заявление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Также в адрес пользователя объекта, ООО «Асгард», направлено предписание в течение 3 месяцев в установленном законом порядке провести комплекс первоочередных противоаварийных работ в отношении памятника.

Здание усадьбы Игеля на Каменноостровском проспекте, 60 было передано ООО «Асгард» в целях организации отдыха граждан и туризма. По концессионному соглашению компания должна была провести реконструкцию здания, однако проектная документация на реставрацию и приспособление здания для современного использования в КГИОП до настоящего времени не поступила.