По проекту архитектора Николая Никонова храм в неорусском стиле был пятикупольным, с высокой шатровой колокольней. Церковь сильно пострадала во время Великой Отечественной войны — были разрушены колокольня и главки.

В 1952 году в здании церкви расположились торговые склады, и внутреннее пространство храма было разделено бетонными перекрытиями. Через алтарь проложили шахту грузового лифта, балки заводились не только во вновь устраиваемые стены, но и в старую кладку.