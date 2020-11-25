Завершились работы по восстановлению исторического облика церкви святого преподобного Серафима Саровского в Петергофе. Она была построена в 1904-1910-е годы по личному распоряжению императора Николая II.
По проекту архитектора Николая Никонова храм в неорусском стиле был пятикупольным, с высокой шатровой колокольней. Церковь сильно пострадала во время Великой Отечественной войны — были разрушены колокольня и главки.
В 1952 году в здании церкви расположились торговые склады, и внутреннее пространство храма было разделено бетонными перекрытиями. Через алтарь проложили шахту грузового лифта, балки заводились не только во вновь устраиваемые стены, но и в старую кладку.
Проектные работы по восстановлению храма начались в 2010 году, в 2012-ом приступили к реставрации церкви. За этот период воссозданы пятиглавие и колокольня, отреставрированы фасады. Здание на Ораниенбаумском шоссе вновь обрело «открыточный» вид.
В 2021 году работы продолжатся — уже заложены средства на разработку проекта реставрации варварски разрушенных в советский период интерьеров. Общий объем финансирования реставрации за счет бюджетных средств Петербурга составил 252,8 миллиона рублей.
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