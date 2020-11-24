В Колпине отец шести детей заперся с ними в квартире и угрожает убить

Информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской улице поступила в правоохранительные органы около 13:00 24 ноября. По предварительной информации, хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Какие именно, не уточняется, однако если они не будут выполнены, мужчина обещает начать убивать детей, и «убьет всех».

По информации «Фонтанки», в квартире с детьми заперся 42-летний петербуржец. В разные годы он работал охранником, а также открывал собственное охранное предприятие. В последнее время у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте.

Как пишет ТАСС, в настоящий момент мужчина также находится в состоянии алкогольного опьянения. По данным источников издания, причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой. Полиция ведет переговоры.

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