В Колпине отец шести детей заперся с ними в квартире и угрожает убить

На Пролетарской улице в Колпине мужчина заперся дома с шестью детьми. 42-летний петербуржец выдвигает требования — если они не будут выполнены, мужчина обещает убийством детей. По данным СМИ, он вооружен топором и ножом, также у него может быть огнестрельное оружие.
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Фото: Shutterstock.com
Информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской улице поступила в правоохранительные органы около 13:00 24 ноября. По предварительной информации, хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Какие именно, не уточняется, однако если они не будут выполнены, мужчина обещает начать убивать детей, и «убьет всех».
По информации «Фонтанки», в квартире с детьми заперся 42-летний петербуржец. В разные годы он работал охранником, а также открывал собственное охранное предприятие. В последнее время у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте.
Как пишет ТАСС, в настоящий момент мужчина также находится в состоянии алкогольного опьянения. По данным источников издания, причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой. Полиция ведет переговоры.
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