Хотите покормить сов, живущих в ЦПКиО имени Кирова? Вот чем лучше всего их угощать

Ночью совы охотятся на мышей, и для спящих в это время суток белок, которые также обитают в парке, угрозы не представляют. Они не опасны для человека, более того — большинство из них очень осторожны и избегают встречи с людьми. Но если вы все-таки хотите угостить сов съестным, администрация ЦПКиО имени Кирова дала совет о том, что для этого подойдет больше.

«Не пытайтесь подкормить сову традиционным кормом, она хищник и соблазниться она только на кусочки мясных деликатесов говядины. Совы не опасны для человека. Более того: большинство из них очень осторожны и избегают встречи с людьми. Поэтому максимум, что вы можете сделать так это запечатлеть ее на камеру и помахать ей рукой», — советуют в администрации парка.

Сотрудники ЦПКиО также рассказали о том, как с появлением сов в изменилась жизнь других обитателей парка. Возмущены соседством вороны, обделенные совиным зрением и неспособные к охоте ночью. «С наступлением дня врановые, посчитав урон, атакуют сов, громко выражая свое негодование. Сова днем обычно отдыхает после сытного ужина и не особо обращает внимания на скандалистов», — добавляют они.