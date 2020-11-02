Завод «Севкабель» на Васильевском острове ликвидируют. Арбитражный суд принял иск о банкротстве

Как пишет «Фонтанка», заявление ПАО Национальный Банк «Траст» о банкротстве ООО «ПК «Севкабель» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству 30 октября. Незадолго до этого, 28 октября, совет директоров завода «Севкабель» проголосовал за добровольную ликвидацию предприятия. 16 октября аналогичное решение было принято АО «Росскат» — компанией, владеющей 100% акций первого кабельного завода России.

Согласно процедуре ликвидации, в ближайшее время должен начаться процесс упрощенного банкротства. При нем мощности предприятия и остатки продукции будут распроданы, а под сокращение могут попасть 500 сотрудников. При этом планы на релокацию завода на территорию индустриального кластера «Кировского завода» не отменяются.

«Мы в недоумении от решения собственника обанкротить приносящее прибыль предприятие. Уверен, что можно было иначе решить проблему. «Севкабель» исполняет сейчас план релокации производства на Кировский завод. Запуск там производства обеспечит минимальными потерями трудовых ресурсов. Решение о банкротстве делает затруднительным исполнение имеющихся и получение новых заказов, осложнит переезд и поставит под угрозу рабочие места большого количества профессиональных кадров», — заявил генеральный директор управляющей компании «Севкабеля» Сергей Ярмилко.

Завод «Севкабель» — первый кабельный завод в России, на котором производится кабельная продукция. Главная производственная площадка и собственный научно-исследовательский институт НИИ «Севкабель» находятся на Кожевенной линии на Васильевском острове. Завод основан в 1879 году немецким промышленником Карлом Генрихом Сименсом как мануфактура Siemens&Halske. В 1942 году, во время блокады Ленинграда, заводом было выпущено 100 километров силового проводного «кабеля жизни» — он снабжал осажденный город электроэнергией с Волховской ГЭС.