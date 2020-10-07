Региональный бренд может быть зарегистрирован только теми производителями, которые докажут, что их товары обладают особыми свойствами именно в связи с природными особенностями и навыками населения, традицией производства, сформировавшимися в определенном месте. Всего в России порядка 200 таких брендов — в том числе выборгский крендель и ивангоодская минога

Сейчас администрация Ленобласти готовится зарегистрировать еще два региональных бренда — Волковскую и Шугозерскую росписи.

Выборг — самый популярный у туристов город в Ленинградской области, а выборгский крендель стал настоящий сувениром, за которым приезжают как россияне, так и иностранцы. По легенде, крендель впервые выпекли в средние века из муки, выпавшей дождем на город, когда его жители голодали во время осады. Выборгский крендель выпекается в традиционной форме морского узла в сладком и соленом вариантах.

Ивангородская минога по местным рецептам считается деликатесом, который можно попробовать только в старом приграничном Ивангороде.