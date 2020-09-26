На самых популярных крышах Петербурга планируют установить камеры

На совещании в Смольном, которое прошло 25 сентября, решили, что ведомственных инструкций недостаточно, чтобы запретить незаконный бизнес и его рекламу. Так, участники совещания готовят предложения по внесению изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за проведение экскурсионных прогулок на крышах. Также Бондаренко поручил чиновникам тщательнее контролировать распространение рекламы экскурсий в интернете.