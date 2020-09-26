Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил всем районным администрациям предоставить список популярных городских крыш, используемых для незаконных экскурсий и прогулок. Также чиновников попросили установить систему видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки с основными городскими провайдерами, пишет пресс-служба Смольного.
На самых популярных крышах Петербурга планируют установить камеры
На совещании в Смольном, которое прошло 25 сентября, решили, что ведомственных инструкций недостаточно, чтобы запретить незаконный бизнес и его рекламу. Так, участники совещания готовят предложения по внесению изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за проведение экскурсионных прогулок на крышах. Также Бондаренко поручил чиновникам тщательнее контролировать распространение рекламы экскурсий в интернете.
По словам представителей районных администраций города, взломы происходят по несколько раз в день. Чтобы решить эту проблему, в 11 районах города управляющие компании смонтировали системы контроля управления доступом в 136 многоквартирных домах на 335 входах, а антивандальные замки и противовзломные устройства установили на 467 многоквартирных домах.
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