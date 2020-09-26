«История о том, как я не купил вокзал»: краевед Алексей Шишкин рассказал о старинном вокзале в Ленобласти

Вокзал, построенный в 1918 году, сохранил всю отделку – «лепные потолки в залах ожидания, полдюжины изразцовых печей». «Сперва вокзал был действующим, а после сделался ведомственным жилым домом на 4 квартиры. Сейчас он принадлежит РЖД, единственная постоянная обитательница – милейшая пожилая дама, не собственница, но прописанная. Остальные помещения иногда занимают сезонные рабочие», – пишет Шишкин. Как ему рассказала местная жительница, в РЖД готовились списать вокзал и снести, а поблизости «уже стоит новое служебное здание из модульных конструкций».



В планы краеведа входили реставрация старинного вокзала, создание «идеальной дачи для потомственного железнодорожника на полпути в Финляндию» и «арт-резиденции для друзей рядом с путями». Он предложил свою идею РЖД, которую поддержали Владимир Цой, глава комитета по культуре Ленобласти, Андрей Роденков из музея «Керамарх» и сама жительница. Однако спустя несколько месяцев пресс-служба Октябрьской дороги сообщила Шишкину об отказе из-за того, что вокзал якобы «задействован в путевой работе». Как предполагает Шишкин, вокзал передумали сносить.