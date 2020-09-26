Краевед, участник ячейки «Гэнгъ» и глава Центра Петербурговедения Алексей Шишкин опубликовал в Instagram пост о старинном вокзале, который расположен в поселке Возрождение Ленинградской области. По его словам, он хотел купить его и восстановить, однако получил отказ.
«История о том, как я не купил вокзал»: краевед Алексей Шишкин рассказал о старинном вокзале в Ленобласти
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История о том, как я не купил вокзал. В июне я оказался на станции Возрождение ветки Выборг-Каменногорск. Вокзал Кавантсаари построили в 1918 году после того как старую станцию сожгли красные во время финской гражданский войны. При станции стояло два жилых дома для служащих, был колодец. По воспоминаниям старожилов перрон был замощён диабазом «как на Красной площади». После Второй Мировой Кавантсаари стала Возрождением. Но сохранила всю отделку – лепные потолки в залах ожидания, полдюжины изразцовых печей. Сперва вокзал был действующим, а после сделался ведомственным жилым домом на 4 квартиры. Сейчас он принадлежит РЖД, единственная постоянная обитательница – милейшая пожилая дама, не собственница, но прописанная. Остальные помещения иногда занимают сезонные рабочие. От той самой дамы я узнал, что в планах железной дороги – списать вокзал и снести. Рядом уже стоит новое служебное здание из модульных конструкций, так что он путейцам уже не так уж и нужен... местный балансодержатель эту информацию мне подтвердил. И я понял, что это мой шанс заполучить проект мечты. Бережная реставрация старинного вокзала, идеальная дача для потомственного железнодорожника на полпути в Финляндию, арт-резиденция для друзей рядом с путями... посчитал бюджет, понял, что потяну, и предложил избавить РЖД от этого бремени. Идею поддержал Владимир Цой, глава комитета по культуре Ленобласти, Андрей Роденков из музея «Керамарх» тоже готов был помогать, жительница была всеми руками «за». Казалось, вот она, ситуация win-win. Два месяца длились бюрократические танцы с бубном. Закончились они тем, что через пресс-службу Октябрьской дороги предельно дружелюбно, но твёрдо мне сказали «нет, категорически нет». Аргументировав тем, что вокзал якобы «задействован в путевой работе». Зато вроде бы сносить его теперь не хотят. С одной стороны обидно. С другой – теперь я знаю чего хочу. Старый карельский вокзал с печами. Хобби на 30 лет вперёд. Может не этот конкретный, но... ну и ещё плюс. Не придётся пока потупив глаза говорить родителям: «Мама, папа, я купил вокзал».
Вокзал, построенный в 1918 году, сохранил всю отделку – «лепные потолки в залах ожидания, полдюжины изразцовых печей». «Сперва вокзал был действующим, а после сделался ведомственным жилым домом на 4 квартиры. Сейчас он принадлежит РЖД, единственная постоянная обитательница – милейшая пожилая дама, не собственница, но прописанная. Остальные помещения иногда занимают сезонные рабочие», – пишет Шишкин. Как ему рассказала местная жительница, в РЖД готовились списать вокзал и снести, а поблизости «уже стоит новое служебное здание из модульных конструкций».
В планы краеведа входили реставрация старинного вокзала, создание «идеальной дачи для потомственного железнодорожника на полпути в Финляндию» и «арт-резиденции для друзей рядом с путями». Он предложил свою идею РЖД, которую поддержали Владимир Цой, глава комитета по культуре Ленобласти, Андрей Роденков из музея «Керамарх» и сама жительница. Однако спустя несколько месяцев пресс-служба Октябрьской дороги сообщила Шишкину об отказе из-за того, что вокзал якобы «задействован в путевой работе». Как предполагает Шишкин, вокзал передумали сносить.
Ранее Алексей Шишкин записал аудиогид по достопримечательностям Левашово. Там лето 1918 года провел поэт Владимир Маяковский.
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