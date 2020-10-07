Что вы знаете о единственном в мире «музыкальном вокзале»?

Как выглядел Павловский музыкальный вокзал?

16 марта 1836 г. Правление общества Царскосельской железной дороги объявило конкурс на проект здания «воксала с гостиницей для пристанища и удовольствия публики», где уставшие от дел жители столицы могли бы получить «приятный отдых и разумные развлечения на лоне природы Павловского парка» (в числе удовольствий такого рода предусматривались балы, танцы, маскарады). Из представленных одиннадцати русскими и двумя немецкими архитекторами проектов великий князь Михаил Павлович выбрал проект берлинских архитекторов Штарка и Штюлера. Но так как постройка здания по их проекту составила значительно большую, чем намеченную изначально, сумму, в итоге остановились на проекте петербургского архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера.

Постройка вокзала началась 7 июля 1836 г., и уже к сентябрю огромный павильон в целом был готов. Он состоял из круглой «прихожей», зала для обедов, балов и концертов, двух маленьких залов по сторонам, двух зимних садов. В двух флигелях было по 40 гостиничных комнат для приезжающих и по 12 комнат для хозяина гостиницы с прислугою. Здание опоясывала круглая галерея. Специальный проход соединял здание вокзала с железнодорожной платформой. В Большом зале предполагалось поместить знаменитый механический оркестр «Аполлоникон», построенный английским «художником-механиком». Около вокзала находился небольшой сад с фонтанами и эстрадой для оркестра