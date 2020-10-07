Что такое «Павловский музыкальный вокзал»? Как появилась идея его создать? Почему он стал уникальным явлением? Что объединяет Иоганна Штрауса, Федора Шаляпина, Сергея Прокофьева и Анну Павлову? Почему после Павловского вокзала все большие железнодорожные станции в России стали называть вокзалами? Рассказываем самое интересное об этом месте Павловска.
Что вы знаете о единственном в мире «музыкальном вокзале»?
Как появилось слово «вокзал» после открытия станции в Павловске?
Музыкальный вокзал в Павловске был уникальным явлением не только для России, но и для всего мира. Именно он дал название «вокзал» всем последующим зданиям на российских железных дорогвх, где люди ожидали поезда. До этого «воксалами» называли увеселительные места, в которых проходили гуляния с танцами, маскарадами и фейерверками по аналогии с общественным садом Vauxhall в пригороде Лондона, известного своим рестораном и проходившими там концертами. Но благодаря Павловскому вокзалу название прочно закрепилось именно за железной дорогой.
-
Павловск. Вид на дворец. Мартынов А.Е. Литография, раскрашенная акварелью. 1821 – 1822 гг.
Как родилась идея Павловского вокзала?
Когда строитель первых железных дорог в Чехии, Австрии и России Франц фон Герстнер готовил проект Царскосельской дороги, он думал о ее рентабельности и изучал проблему будущих перевозок. Чтобы привлечь желающих посещать пригороды, Герстнер решил открыть в Царском Селе и Павловске при станциях специальные гостиницы с буфетом и рестораном для отдыха после прогулок в парках – концертные же площадки явились продолжением этой идеи.
-
Железная дорога, литография Джузеппе Дациаро, сер. XIX в.
Когда открылось железнодорожное сообщение между Петербургом и Павловском?
Первая треть XIX века – время великой транспортной революции: железные дороги из местечковых проектов становятся силой, которая соединяет целые государства и открывает людям новые и быстрые возможности передвижения на дальние расстояния. В 1836-1837 по территории Павловского парка проложили магистраль первой в Империи Царскосельской железной дороги, построенной по приказу Николая I. Владелец парка великий князь Михаил Павлович предоставил в аренду акционерному обществу Царскосельской железной дороги участок под строительство конечной станции. Сквозное движение между Петербургом и Павловском было открыто 22 мая 1838 г. Осенью с началом концертов в Павловском вокзале число поездов увеличилось. В дни концертов стали ходить прямые «музыкальные» поезда, включавшие даже специальный вагон для нарядов.
-
Павловский музыкальный вокзал, литография Джузеппе Дациаро, сер. XIX в.
Как выглядел Павловский музыкальный вокзал?
16 марта 1836 г. Правление общества Царскосельской железной дороги объявило конкурс на проект здания «воксала с гостиницей для пристанища и удовольствия публики», где уставшие от дел жители столицы могли бы получить «приятный отдых и разумные развлечения на лоне природы Павловского парка» (в числе удовольствий такого рода предусматривались балы, танцы, маскарады). Из представленных одиннадцати русскими и двумя немецкими архитекторами проектов великий князь Михаил Павлович выбрал проект берлинских архитекторов Штарка и Штюлера. Но так как постройка здания по их проекту составила значительно большую, чем намеченную изначально, сумму, в итоге остановились на проекте петербургского архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера.
Постройка вокзала началась 7 июля 1836 г., и уже к сентябрю огромный павильон в целом был готов. Он состоял из круглой «прихожей», зала для обедов, балов и концертов, двух маленьких залов по сторонам, двух зимних садов. В двух флигелях было по 40 гостиничных комнат для приезжающих и по 12 комнат для хозяина гостиницы с прислугою. Здание опоясывала круглая галерея. Специальный проход соединял здание вокзала с железнодорожной платформой. В Большом зале предполагалось поместить знаменитый механический оркестр «Аполлоникон», построенный английским «художником-механиком». Около вокзала находился небольшой сад с фонтанами и эстрадой для оркестра
Как на вокзале начались концерты?
Первоначально музыка в вокзале имела второстепенное значение: она звучала во время обедов, на балах и танцах. Оркестр располагался на хорах – эстрады в помещении не было. На открытой площадке в саду играл духовой оркестр. Осенью для привлечения публики был приглашен известнейший московский хор цыган Ильи Соколова. А с января начал выступать первый профессиональный оркестр. Концерты для публики и вход в парк были бесплатными, о чем особо настаивал великий князь Михаил Павлович. Чуть позже в 1840-х гг. администрация дороги стала приглашать для выступлений известных дирижеров, исполнителей, вокалистов. Бесплатные благотворительные вечера привлекали многих дачников разных сословий. Летний сезон 1856 года открылся выступлением оркестра под управлением Иоганна Штрауса. Его выступления продолжались целые 10 сезонов!
-
Памятник Иоганну Штраусу, Павловск
Кто выступал на сцене Павловского музыкального вокзала?
В Павловском вокзале выступали многие известные дирижеры, солисты, музыканты, балерины, в том числе Федор Шаляпин, Анастасия Вяльцева, Матильда Кшесинская, а Анна Павлова дала здесь одно из своих последних выступлений в России перед эмиграцией в Англию. У пульта концертной эстрады стояли такие дирижеры, как Николай Владимирович Галкин, Риккардо Эудженио Дриго, Александр Константинович Глазунов,Рейнгольд Морицевич Глиэр. Приглашение выступить на сцене вокзала считалось честью.
После 1918 года Павловский музыкальный вокзал и театр составили комплекс, в котором выступал симфонический оркестр из 80 музыкантов. За летний сезон он дал двадцать концертов. В качестве руководителя выступил дирижер Николай Андреевич Малько.
-
Анна Павлова
Гибель Павловского музыкального вокзала
Павловский музыкальный вокзал пережил разные бытовые и исторические события, но был полностью разрушен во время Великой Отечественной войны. От всего блистательного ансамбля остался только прекрасный чугунный фонарь.
Но в настоящее время обсуждается возможность восстановления вокзала, так что, возможно, очень скоро в наш с вами обиход снова войдет выражение – «А поедемте-ка на вокзал слушать музыку».
Алексей Вульфов
Председатель Общества любителей железных дорог
Павловский вокзал – это уникальный исторический памятник, ведь это единственный вокзал в России, построенный в сугубо культурно-развлекательных целях. А павловские концерты имеют беспрецедентное значение для культуры нашей страны, являясь одним из основных очагов формирования симфонического исполнительского искусства, и связаны с выдающимися именами в музыке. Архитектура Павловского «воксала тоже уникальна: это, по сути, большой концертный зал, окруженный ресторанами.
Вера Дементьева
Директор музея-заповедника «Павловск»
Безусловно, идея воссоздания Павловского вокзала крайне интересна. Эта славная страница в летней музыкальной жизни России второй половины XIX–начала XX века вписана в летопись мировой культуры. Музыкальный вокзал в Павловске часто называли первой российской филармонией. Здесь давали концерты европейские знаменитости, с аншлагом выступал весь цвет российской музыкальной культуры. Прекрасно, если эта традиция будет продолжена и в XXI веке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.