Смольный разослал петербургским учителям инструкцию по мониторингу соцсетей школьников на предмет экстремизма

Инструкция разработана специалистами Центра по противодействию экстремизму — она прописывает алгоритм действий, как педагоги должны уведомлять правоохранительные органы о «причастности» школьников к «неформальным молодежным объединениям и течениям экстремистского толка».

Если учителя во время мониторинга социальных сетей школьников выявят признаки проявления экстремизма или терроризма, они должны сделать скриншоты и «незамедлительно» составить служебную записку на имя директора школы. Он же в свою очередь в течение суток должен передать информацию в полицию или районный отдел образования.

Отдельное внимание советуют уделять призывам к изменению строя или террористической деятельности, оправданию терроризма, возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду или реабилитацию нацизма, травлю сверстников или причисление к автора публикации к разным движениям.

Как считают в Комитете по образованию Петербурга, современные педагоги так или иначе контактируют с детьми в социальных сетях, поэтому в любом случае заметят, если на странице ученика будет появляться «сомнительная, провокационная или противозаконная информация». Поэтому не обязывают учителей мониторить соцсети учеников.

Тем не менее, сначала учитель должен попробовать решить проблему самостоятельно, поговорив со школьником или его родителями. Если это не даст никаких результатов, у педагога обязан возникнуть вопрос, как действовать дальше. Именно на этот случай и была разработана инструкция.