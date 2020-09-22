«Прямо сейчас на Володи Ермака сносят лепнину. Куда писать за разъяснением?!» — сообщают в сообществе «Пряжка Коломна Спб» очевидцы. Как пишут другие жители района, в настоящий момент рабочие «делают простукивания», а сам дом стоит в очереди на капремонт. «Большие куски поотваливались от недавних ветров. Лепнину восстанавливает КГИОП», — говорят очевидцы, ссылаясь на информацию, полученную от главы домуправления.

«Собака.ru» направила запрос в КГИОП.

Доходный дом Л. Р. Шредера был возведен в 1900-1901-х годах по проекту архитектора Николая Васильева в стиле классицизм, а спустя три года, в 1904-ом, перестроен гражданским инженером Александром Успенским. После этого дом обрел причудливый декор в стиле «ложный модерн». В 2001 году доходный дом был включен КГИОПом в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.