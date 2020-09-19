Стало известно, когда откроются новые станции метро в Петербурге

В настоящее время специалисты готовят проект планировки территории (ППТ) для участка будущей кольцевой линии от станции «Лесная-2» до станции «Большой проспект – 2» и Красносельско-Калининской линии от станции «Обводный канал – 2» до станции «Полюстровский проспект – 1».

«Уже разработана документация на строительство кольцевой линии метрополитена от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» с электродепо «Арсенальное». Материалы готовятся к проведению экспертизы. Также объявлены конкурсы на выбор подрядчика для разработки ППТ участка кольцевой линии от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2» и ППТ участка кольцевой линии от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина», – сообщили в комитете.