Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в комментариях на странице Александра Беглова во «ВКонтакте» рассказал о том, когда в метрополитене откроются новые станции. Всего в городе должны появиться еще шесть станций.
Стало известно, когда откроются новые станции метро в Петербурге
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Фото: Shutterstock
По информации комитета, «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская») будут введены в эксплуатацию не раньше 2023 года. Сейчас эти станции строятся. Еще через три года, в 2026 году, могут открыться «Каретная», «Боровая», «Заставская», и «Броневая». При этом в комитете отметили, что построить все станции одновременно не получится из-за ограниченного финансирования.
В настоящее время специалисты готовят проект планировки территории (ППТ) для участка будущей кольцевой линии от станции «Лесная-2» до станции «Большой проспект – 2» и Красносельско-Калининской линии от станции «Обводный канал – 2» до станции «Полюстровский проспект – 1».
«Уже разработана документация на строительство кольцевой линии метрополитена от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» с электродепо «Арсенальное». Материалы готовятся к проведению экспертизы. Также объявлены конкурсы на выбор подрядчика для разработки ППТ участка кольцевой линии от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2» и ППТ участка кольцевой линии от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина», – сообщили в комитете.
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