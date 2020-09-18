На Ленинградскую область надвигаются заморозки

Согласно прогнозу синоптиков, заморозки до 1 градуса ниже нуля ожидаются в Ленинградской области в воскресенье, 20 сентября. Из-за резкого похолодания главное управление МЧС предупреждает о возможном увеличении количества ДТП, вероятности возникновения происшествий на акваториях и линиях электропередач.

«Водителям стоит следить за техническим состоянием своих транспортных средств отправляясь в дальнюю дорогу. При поломке автомобиля на трассе , устраняя неполадку на месте, можно получить переохлаждение и заболеть. Будьте внимательны», — напоминают спасатели.

Петербуржцам резкое похолодание пока не грозит. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 19 сентября, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 11 до 13. В воскресенье, 20 сентября, преимущественно без осадков. Ночью воздух прогреется до 8 градусов, в пригородах до 4, днем — от 12 до 14 со знаком «плюс».