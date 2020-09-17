В доходном доме Станового установили третью отреставрированную парадную дверь

Половину необходимых для реставрации парадной двери денег собрали сами жители, вторую — благодаря пожертвованиям, сбор которых открыл Фонд исторического наследия «Внимание». Специалисты восстановили историческую фрамугу с резными шишечками и другим декором, заменили оригинальные боковые створки на точные копии, воссоздали по фотографии из частного архива Сергея Доспехова центральную створку, которая была давно утрачена. Благодаря архивной фотографии также удалось воссоздать уникальный изгиб в расстекловки двери.

В качестве внутренней ручки была использована дореволюционная латунная, а со внешней стороны появились ручки-поручни, изготовленные на заказ по историческим образцам. Как отмечают в фонде, работы еще не закончены — предстоит установить домофон, закрыть места стыков и закончить небольшие доработки.

Напомним, ранее на двери доходного дома Станового на Мытнинской улице вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. Позже еще одну дверь, железную, заменили на входные створки из ясеня, вернули двери и на лицевой фасад здания, а также в парадную со стороны Старорусской и Мытнинской улиц.