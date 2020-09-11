Васильевский остров увеличат на 143 гектара. Там построят жилые дома, деловые центры и общественные пространства

Для создания новых намывных территорий, которые появятся на севере Васильевского острова через 3-4 года, потребуется 8 миллионов кубометров песка. К 2034 году здесь построят жилые дома общей площадью 700 тысяч квадратных метров, деловые центры и социальные объекты (порядка 260 тысяч квадратных метров), а также обустроят общественные пространства.

Как пишет «Фонтанка», в рамках проекта также планируется строительство трех школ на 3 300 мест, четырех отдельных и двух встроенных детских садов на 1 130 мест и благоустройства около 43 гектаров новых зеленых насаждений. В частности, приведут в порядок набережную реки Смоленки протяженностью около 1200 метров и 2100 метров набережной Финского залива.

Напомним, специалисты Росгидромета считают дальнейшее развитие намывных территорий на Васильевском острове опасным. Появление новых островов приведет к уменьшению времени заполнения Невской губы водой, что создаст угрозу наводнения в Петербурге. Еще в ноябре 2018 года они провели исследование, определяющее минимально допустимую площадь акватории Финского залива, при которой уровень воды в главной водной артерии города во время шторма поднимется на 190 см за 48 часов. Оказалось, вода в Неве при закрытой дамбе поднимается быстрее, чем за положенные двое суток.