В эту субботу, 29 августа, синоптик Михаил Леус прогнозирует кратковременные дожди и прохладную погоду. Об этом он рассказал в своем Facebook.
Синоптик: в субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди
По словам специалиста, «синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет формироваться узкой полосой повышенного атмосферного давления». Также «соседство с циклонами» может стать причиной кратковременных дождей и прохладной погоды.
Так, в Петербурге ожидается до +18 градусов, а в Ленинградской области— от +15 до +20. Ветер южный будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, добавил Леус.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, петербуржцы больше не смогут порадоваться хорошей летней погоде. По словам Леуса, последний теплый день был в прошлую субботу — тогда воздух прогрелся до +26 градусов.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, что в Петербурге, а также в ряде других регионов России, купальный сезон подошел к концу. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, добавил, что завершение купального сезона означает понижение температуры воды до некомфортной для купания детей. Тем не менее закаленные взрослые могут купаться в холодной воде.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.