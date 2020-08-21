Комнаты Николая I в Гатчинском дворце откроются в сентябре — впервые после 10 лет реставрации

Парадный военный кабинет, приёмная, камердинерская, рабочий угловой кабинет императора, а также ряд служебных помещений были полностью уничтожены в 1944 году в результате пожара. Интерьеры реставрировали в течение десяти лет. Также впервые после эвакуации 1941 года в помещения вернут мемориальные предметы: бюро, люстры, вазы, столы, стулья, картины. «Некоторые экспонаты, например, походная кровать императора, на которой он отдыхал в Большом Военном кабинете, воссозданы по старинным акварелям и фотографиям», — добавили в пресс-службе.