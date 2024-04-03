Флюиды, сыворотки и древесный парфюм: хиты весенней косметички

Стать лузофоном легко: просто идем в Рив Гош за ароматом Jusbox Carioca Heart. Парфюмерная вода учит бразильскому португальскому быстрее, чем курсы волонтеров БРИКС-2024 в Казани. Carioca — житель Рио, bossa nova — все самое красивое и модное из 1960-х, saudade — печаль моя светла. Без этих слов аромат с очень музыкальным (как всегда у миланского бренда) сочетанием до мажора и ля минора не расшифровать. Ведь составлен он в ритме приджазованной самбы. Сначала где-то в Копакабане жизнерадостно отплясывают ананас и манго. Но как только их компанию разбавляют стакан кашасы и охапка сгоревших на солнце пионов, уличный танцпол пустеет. И покачиваться в сладкой меланхолии остаются лишь ваниль и сандал. Допишем в разговорник: a beleza que existe — есть в мире красота!