Флюиды, сыворотки и древесный парфюм: хиты весенней косметички

Наводим апрельский порядок в косметичке! Осваиваем азы скинимализма с французами Etat Pur, повторяем гранжевые смоки-айз Ирины Шейк при помощи декоративного квартета Pupa и постигаем бьюти-дзен с подачи провансальских спецов из л'Окситан.
Costume National
Лети, лепесток: во флаконе новой парфюмерной воды Paperplane миланского модного дома Costume National смешались цветы хлопка, перец, шалфей, ветивер, мох, мускус и амбра. Свежий и невесомый унисекс-аромат парфюмер Доминик Мюльхаузен посвятила изобретениям Леонардо да Винчи и его мечтам научить человека летать.
Davines
Главные бьюти-амбассадоры кудрявых волос Davines в линии More Inside заготовили на весну классное средство для витиеватого стайлинга — гель-масло для фиксации локонов (увлажняет и подчеркивает завитки, не пересушивая волосы). Если кудрявый метод — не про вас, пригодится сухой спрей-воск Dry Wax, который отвечает за создание супер-объема и матового сатинового финиша (даже на прямых прядях).
Erborian
Из корейской провинции Чеджу (Остров трех изобилий!) к нам приехала центелла азиатская — чудо-растение, которое снимает раздражение и успокаивает кожу, способствует заживлению воспалений и оказывает лимфодренажный эффект. Эти умения она передала флюиду для кожи, склонной к акне, Erborian («травы востока» на французском!), который готов заменить собой дневной увлажняющий крем.
Margy's Monte Carlo
Суперспособности насыщенной укрепляющей маски Margy's Monte Carlo (история этого люксового бренда началась со спа-салона в Монако!) очищать, увлажнять, подтягивать и придавать сияние одновременно. Для этого в состав добавили только биомиметичные (дружественные коже!) ингредиенты: гиалуроновую кислоту, каолин, масло сладкого миндаля и шелковицы, протеины сои, экстракты лимона и морских водорослей.
Pupa Vamp!
Готический квартет: повторяем роковые смоки-айз Ирины Шейк на показе Helmut Lang с палеткой Pupa Vamp! 4 Eyeshadow Palette. Тени в трех видах текстур (матовой, сатиновой и металлик) не содержат тальк, равномерно наносятся и легко растушевываются.
Skinjestique
Бьюти-гик Юлия Никитина три года назад запустила свой космецевтический бренд Skinjestique. Наш мастхэв — ночная концентрированная сыворотка с ретинолом, которая умеет повышать упругость и тонус кожи, осветлять пигментацию и постакне и заполнять глубину морщинок («ботокс» без инъекций!).
Memo Paris
Уходим лесами, захватив в тренировочный побег древесный парфюм Sherwood из бутиков Molecule. Нишевая марка Memo Paris — билингва, появившаяся на свет в паре парижанки и ирландца. Родители Клара и Джон Моллой по очереди славят в ее ароматах любимые туристические споты и родные края. Джон уже проставил галочки напротив ирландских конюшен (Irish Leather) и шотландских озер (Inverness), теперь очередь за английским лесом. Знаменитый Шервуд пахнет по Memo кустом черной смородины, дикими розами и, конечно, корой «дуба-майора» — так называют тысячелетнее дерево из Ноттингемшира, которое могло бы застать Робин Гуда.
Jusbox
Стать лузофоном легко: просто идем в Рив Гош за ароматом Jusbox Carioca Heart. Парфюмерная вода учит бразильскому португальскому быстрее, чем курсы волонтеров БРИКС-2024 в Казани. Carioca — житель Рио, bossa nova — все самое красивое и модное из 1960-х, saudade — печаль моя светла. Без этих слов аромат с очень музыкальным (как всегда у миланского бренда) сочетанием до мажора и ля минора не расшифровать. Ведь составлен он в ритме приджазованной самбы. Сначала где-то в Копакабане жизнерадостно отплясывают ананас и манго. Но как только их компанию разбавляют стакан кашасы и охапка сгоревших на солнце пионов, уличный танцпол пустеет. И покачиваться в сладкой меланхолии остаются лишь ваниль и сандал. Допишем в разговорник: a beleza que existe — есть в мире красота!
Stendhal
Золото, бриллианты и вечная молодость: в косметике Stendhal из Рив Гош накал страстей серьезнее, чем в романе «Красное и черное»! Нишевую марку создал в 1946 году во французских Пиренеях химик и книгочей Роже Тирион. И сразу придумал сенсационный плот-твист: запечатывать растительный антиэйдж в богато оформленные ампулы, а затем спускать их с вершин прямо в парижские бутики. Наследники Роже продолжают его дело, добывая мощный экстракт из горной лилии (Élixir de Lys стал главным ингредиентом в косметике Stendhal) и присыпая его чистым золотом или бриллиантовой крошкой. Вместе с цветочными кислотами они ускоряют регенерацию кожи, выравнивают тон, да и в целом разглаживают лицо самим фактом своего присутствия.
л’Окситан
Шах и мат, атеисты: божественная гармония существует. Но это крем. За доказательствами отправляем к «л’Окситан»! Теологию специалисты провансальской марки заменили биологией. Крем с названием «Божественная гармония» намерен остановить (или по крайней мере, притормозить) время и, соответственно, старение с помощью двух вечно живых компонентов. Никакой трансцендентщины — сорванный цветок бессмертника, эфирное масло которого использовано в формуле, в самом деле не вянет неделями даже без влаги, а водоросль Jania rubens, бесконечно воспроизводя сама себя, ведет успешную экспансию в Средиземном море вот уже 80 миллионов лет. При поддержке пептидов эта power couple растительного мира готова явить чудо и разгладить кожу лица.
Etat Pur
Апологеты скинимализма французы Etat Pur выдали нам средство для выравнивания цвета лица и настроения. Сыворотка с пятипроцентным ниацинамидом, он же витамин В3, умеет привести кожу к общему знаменателю — стереть пигментные пятна, веснушки, покраснения и воспаления, а заодно подтянуть ее тон в теплую сторону (от элегантного петербургского серого). Активный ингредиент в этом продукте только один, поэтому его запросто можно наслаивать на любую из 15 моносывороток Etat Pur — например, для разглаживания морщин с ретинолом или для устранения стянутости с гиалуроновой кислотой. Важное уточнение от создателей: косметику с ниацинамидом не стоит сочетать лишь с чистым витамином С, потому что эти молекулы нейтрализуют друг друга.
Текст: Неля Валиева, Алла Шарандина, Полина Шевцова
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