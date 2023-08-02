Маски, масла и аквафлюиды: 7 бьюти-средств августа

Немного Африки и много свободы — план на август с ароматами Aqualis из Molecule. Aqualis семь лет назад придумал Стейн Гроблер. Экс-CEO нескольких брендов нишевого британского парфюма (от Roja Dove до Boadicea) справедливо решил, что может сделать собственную лондонскую марку по лучшим лекалам селективов: заказать отменное сырье у концерна Robertet, пригласить к работе молодых и горячих парфюмеров, выдать им карт-бланш на креатив и назвать это все каламбуром на латыни. Получилась коллекция о настоящей свободе, простреленная порывами ветра с мыса Горн. Все-таки основатель марки родом из ЮАР, и половина ароматов (Kruger, Namaqualand, Brenton) шепчет из-под крышек флаконов об африканских сафари, водопадах и пустынях. Антиутопии — so last season. Другое дело сладкая Utopia с пионами, османтусом и сильной мадагаскарской ванилью в шлейфе!