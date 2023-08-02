Маски, масла и аквафлюиды: 7 бьюти-средств августа

Вопреки отпускному амбьянсу держим руку на пульсе и не забываем об уходе за кожей. Ночная маска с текстурой английского пудинга, миланский шампунь и парфюм с ароматом мыса Горн — выбрали мастхэвы августовской косметички, которые расширят кругозор бьюти-рутины.
Molecule Aqualis Utopia
Немного Африки и много свободы — план на август с ароматами Aqualis из Molecule. Aqualis семь лет назад придумал Стейн Гроблер. Экс-CEO нескольких брендов нишевого британского парфюма (от Roja Dove до Boadicea) справедливо решил, что может сделать собственную лондонскую марку по лучшим лекалам селективов: заказать отменное сырье у концерна Robertet, пригласить к работе молодых и горячих парфюмеров, выдать им карт-бланш на креатив и назвать это все каламбуром на латыни. Получилась коллекция о настоящей свободе, простреленная порывами ветра с мыса Горн. Все-таки основатель марки родом из ЮАР, и половина ароматов (Kruger, Namaqualand, Brenton) шепчет из-под крышек флаконов об африканских сафари, водопадах и пустынях. Антиутопии — so last season. Другое дело сладкая Utopia с пионами, османтусом и сильной мадагаскарской ванилью в шлейфе!
AlterEgo Bond 8
Венецианцы AlterEgo Italy, которые с 1988 года выпускают продукты для профессионального ухода за волосами, добавили SOS-средство в линейку Egobond (эти шампуни, праймеры и питательные масла можно использовать дома!). Маска Bond 8 восстанавливает блеск после окрашивания, осветления и завивки, увлажняет и не дает пушиться. А еще ее можно использовать как несмываемое средство для укладки очень грубых и толстых волос.
L'Oreal Professionnel Metal Detox
Линейка Metal Detox от L'Oreal заботится о волосах в четыре этапа. Раз — очищающий шампунь, два — защитная маска, питающая корни без отяжеления, три — ежедневное масло-концентрат для термозащиты локонов от рассвета до заката. Финальный штрих — крем с УФ-защитой, который вот-вот появится на полках магазинов (одна из главных бьюти-новинок августа). Вместе продукция Metal Detox нейтрализует воздействие металлов на волосы (визитная карточка линейки!), уменьшает ломкость прядей и защищает волосы от непредсказуемой окружающей среды.
BELIF aqua bomb sleeping mask
Техгигант LG вооружился секретами британского травника Дункана Напьера из XIX века и запустил бьюти-марку Belif. Комбинация эффективности и многолетних традиций позволила люксовому бренду из Кореи заслужить доверие клиентов и оправдать высокий ценник. Из любопытных банок — ночная увлажняющая маска с воздушной легкой текстурой английского пудинга. Правда, вместо яиц и муки в составе средства собраны экстракты календулы, манжетки и вереска, а также масло листьев розмарина.
Medavita
За 60 лет своей истории бренд экологичной косметики из Милана Medavita (только биоразлагаемые средства без силиконов, парабенов и тестирования на животных!) запатентовал лосьон от выпадения волос, сделал безаммиачные красители и разработал 15 линеек для салонного и домашнего ухода. Новички в коллекции Choice Glowing — шампунь и маска после окрашивания. Комплекс Amino Concentré с тремя кислотами и пантенолом обеспечивает питание, а комбинация масел черники, кокоса и черного тмина — блеск.
Bioderma Photoderm Aquafluid
Лето — еще не все! Слушаемся дерматологов и носим защиту от солнца каждый день — тем более, что UVA-лучи воздействуют на кожу даже в пасмурные дни (привет, сухость, морщины и пигментные пятна!). Стойкий аквафлюид Photoderm от Bioderma с бархатистым финишем освежает, матирует и подходит в качестве базы под макияж в том числе чувствительной коже, а комбинация из четырех УФ-фильтров бережет лицо от фотостарения.
Clarins Lip Perfector
Шесть новых оттенков Clarins Lip Perfector получили не только два вида перламутровых пигментов в составе (серебристо-белых для мерцания и золотисто-розовых для объемности!), но и 96% увлажняющих и смягчающих компонентов — органические масла карите, дикого манго и рисовых отрубей. У средства нелипкая кремовая текстура, поэтому наносим его и на скулы — для влажного блеска, как на парижских показах Dior и Thom Browne. Сиять так сиять!
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