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Греция в одно нанесение: новый бьюти-бренд Athonites уже в ДЛТ

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Ничто не звучит настолько целебным и ароматным как крем, замешанный на цветах и травах с горы Афон. И это не маркетинг, а продукты греческого бренда  Athonites, который недавно появился в ДЛТ: растения для бьюти-средств марки собирают вручную у ее подножья. А именно: шалфей, лаванду, ромашку, каштаны и плоды оливы с деревьев, которым по 800 лет.

Восстанавливающий крем для лица «Увлажнение на 24 часа», ДЛТ, 7 560 руб.

Успокаивающий крем для чувствительной кожи, ДЛТ, 5 670 руб.

Антивозрастное масло для лица и шеи, ДЛТ, 10 400 руб.

В библиотеке растительных ингредиентов бренда – несколько десятков трав, цветов и деревьев. Все растения, которые использует Athonites, собираются вручную, а воду для косметики берут только из местных природных источников.

У марки выдающаяся линия SOS-средств: мультифункциональные питательные бальзамы, ускоряющие процесс заживления, успокаивающие кремы и гели. Один из бестселлеров этой линии – универсальный заживляющий бальзам с ароматом корицы. Он помогает при ожогах, ушибах, царапинах, ссадинах, трещинах, шелушении и раздражении, а также после пилингов, депиляции, нанесения тату и других агрессивных процедур. Бальзам можно использовать как для лица, так и для тела. Еще одно наше любимое средство  – успокаивающий крем против покраснений с календулой, ромашкой и жасминовым воском, в нем прекрасно все – от мгновенного эффекта до гипнотического аромата (а ведь в нем даже нет отдушки!).

Кроме того, бренд ответственно подходит к вопросам экологии: весь производственный цикл сконцентрирован в Греции, более 95% упаковки Athonites перерабатывается, и компания стремимся к 100% результату в следующем году. Средства не тестируются на животных и не содержат ингредиенты животного происхождения (кроме продуктов пчеловодства).

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