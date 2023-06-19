Греция в одно нанесение: новый бьюти-бренд Athonites уже в ДЛТ

В библиотеке растительных ингредиентов бренда – несколько десятков трав, цветов и деревьев. Все растения, которые использует Athonites, собираются вручную, а воду для косметики берут только из местных природных источников.

У марки выдающаяся линия SOS-средств: мультифункциональные питательные бальзамы, ускоряющие процесс заживления, успокаивающие кремы и гели. Один из бестселлеров этой линии – универсальный заживляющий бальзам с ароматом корицы. Он помогает при ожогах, ушибах, царапинах, ссадинах, трещинах, шелушении и раздражении, а также после пилингов, депиляции, нанесения тату и других агрессивных процедур. Бальзам можно использовать как для лица, так и для тела. Еще одно наше любимое средство – успокаивающий крем против покраснений с календулой, ромашкой и жасминовым воском, в нем прекрасно все – от мгновенного эффекта до гипнотического аромата (а ведь в нем даже нет отдушки!).

Кроме того, бренд ответственно подходит к вопросам экологии: весь производственный цикл сконцентрирован в Греции, более 95% упаковки Athonites перерабатывается, и компания стремимся к 100% результату в следующем году. Средства не тестируются на животных и не содержат ингредиенты животного происхождения (кроме продуктов пчеловодства).