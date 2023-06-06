Бурачник, черимойя и магниты: нашли 9 лучших бьюти-продуктов месяца

Собрали летние мастхэвы: органический взрыв, минеральные комплексы и супермасла уже ждут своего часа.
Clarins Bright Plus
Лето без последствий на лице обещает нам увлажняющий крем-гель Bright Plus от французской марки Clarins. Натуральные экстракты родомирта, барбадосской вишни и черной бузины осветляют кожу, витамин C предотвращает появление пигментных пятен, а легкая текстура сохраняет матовость и не дает появиться жирному блеску. Усилить эффект помогают другие средства линейки: мусс для умывания, тонизирующий лосьон и сыворотка для сияния.
Royal Crown Ambrosia
Повод для нашей личной коронации — нишевые ароматы Royal Crown, созданные наследником французских парфюмеров Антонио Висконти. Каждый флакон из флорентийского хрусталя (упакован вручную в коробку из дерева и кожи!) венчает крышка с кристаллами Swarovski. В списке фаворитов — Ambrosia, в которой финики, гранат и сливу приправили медом и ванилью. Божественный нектар, не иначе!
Emma Hardie Moringa Luxury Body Butter
Тающий питательный крем носит имя Moringa Luxury Body Butter потому, что входит в уже собравшую за 15 лет гроздь бьюти-наград линейку средств с маслом моринги (то самое чудо-дерево из предгорья Гималаев). Но вообще-то, кроме него, в составе баттера есть щедрая доза еще десятка супермасел — например, растущей в Тасмании акации, горного арахиса инка инчи из лесов Амазонии, средиземноморского горького апельсина, дамасской розы и родной нам черной смородины. Не говоря уж о посконных конопляном, кедровом и подсолнечном! Самые стойкие сторонники докмеда тоже должны остаться довольны: кроме ассорти масел, в формулу включены гиалуроновая кислота, сквалан и витамин Е — увлажнение, питание и усиление защитного барьера кожи при их участии просто неизбежны.
New Notes Latte di Cherry
Вишня в парфюмерии не редкость: подают ее обычно в меду (иногда вымочив в ликере и положив на имбирный пряник). Том Форд, Килиан Хеннесси и Серж Лютанс не дадут соврать. Однако у миланского бренда-ньюкамера получился не тягучий зимний десерт, а бодрый аперитив. Причем такой, который разливают на бурлеск-шоу. И, скорее всего, прямо на стол, на туфли и на декольте. Гладкие голые бочка вишни Latte di Cherry не прикрыты ничем, кроме нескольких розовых и жасминовых лепестков и мускусного облака. Создательница New Notes Синди Гийман считает, что всё в полном порядке и по сезону: «Бесстыдно? Ну да, как само лето!»
Clarins Milky Boost Capsules
Экологичный тональный крем? Да! Новый продукт от лаборатории Clarins — флюид Milky Boost Capsules — одновременно заботится о нашей коже и нашей планете. Благодаря органической красной смородине, какао и маслу персиковых косточек (94 % натуральных ингредиентов!) он выравнивает тон, питает и смягчает. А биоразлагаемые мини-капсулы (прочные настолько, что можно носить с собой!), стеклянная баночка для многоразового использования и упаковки с рефилами сокращают вредное воздействие на окружающую среду.
Earth Rhythm
В сеть «РИВ ГОШ» прибыла многочисленная делегация из Индии. Средства в оловянных и стеклянных баночках охватывают все косметические сферы — от мыла до мейкапа. Твердые шампуни, йогурты для тела, очищающие желе для лица и остальные продукты Earth Rhythm объединяет вот что: «зеленые» сертификаты Ecocert, PETA, Plastic Neutral, опыт независимых клинических испытаний и внезапные, как начало танца в болливудском фильме, ингредиенты в составе. Масло крапивы (подтягивает кожу), экстракт свеклы (осветляет), энзимы тыквы (уменьшают реактивность), цветки граната (защищают от солнца) — благодаря основательнице Earth Rhythm Харини Сивакумар мы теперь в курсе, что не одними спирулиной и ши жива бьюти-индустрия!
Sun Ray SPF 35
Началось! УФ-индекс в погодных виджетах наших смартфонов уверенно отполз от нулевой отметки даже в Петербурге, и умная техника советует защищаться от солнца хотя бы три часа после полудня. А в Казани, где химик-технолог Олеся Мустаева 13 лет назад основала косметическую компанию, жар рвется сквозь облака гораздо напористее. Поэтому крем с SPF 35, кроме клинических испытаний in vitro, прошел основательный тест-драйв на улицах города (и пляжах более южных мест!). Итог: минеральные фильтры удерживают ультрафиолет, ацетил-гексапептид оберегает клеточную ДНК, а экстракт гриба спарассиса курчавого служит внутритканевым щитом от UVB-излучения.
Minus 417 Radian See Miracle Rejuvenation Wrinkle Filler
Minus 417 – новая для российского рынка марка израильской уходовой косметики с прицелом на натуральные формулы, экоответственность и вау-эффекты при использовании (холодит, покалывает, магнитится!). Название бренда отсылает к координатам Мертвого моря, которое на момент создания компании (19 лет назад), находилось на отметке - 417 метров ниже уровня моря. Основной фокус на минералы и грязи Мертвого моря, витамины, эфирные масла и растительные экстракты (в наличии бурачник, каштан и календула). Наши абсолютные фавориты: магнитно-грязевая маска-фокус со специальным аппликатором для ее удаления, коллагеновый филлер, мгновенно заполняющий все несовершенства, и восстанавливающий sos крем для очень сухой и раздраженной кожи.
Дорожный набор Moroccanoil 2023 Увлажнение
Летом рука сама тянется к чемодану и бьюти трэвел-набору. Наш любимый – Moroccanoil, в свежей версии которого есть все – увлажняющий шампунь, кондиционер, культовое восстанавливающее масло (прощай, приморская всклоченность!) и новинка бренда: насыщенный крем для рук с аргановым маслом и легкой текстурой.
Laboratorium Энзимная Пудра
Готовим лицо к идеальному загару с энзимной пудрой от петербургского бренда Laboratorium. Растительные ферменты из папайи и ананаса (веган-формулы!) с витамином B3 и экстрактом перуанского дерева черимойя очищают, отшелушивают и снимают отеки.
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