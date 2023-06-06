Бурачник, черимойя и магниты: нашли 9 лучших бьюти-продуктов месяца

Вишня в парфюмерии не редкость: подают ее обычно в меду (иногда вымочив в ликере и положив на имбирный пряник). Том Форд, Килиан Хеннесси и Серж Лютанс не дадут соврать. Однако у миланского бренда-ньюкамера получился не тягучий зимний десерт, а бодрый аперитив. Причем такой, который разливают на бурлеск-шоу. И, скорее всего, прямо на стол, на туфли и на декольте. Гладкие голые бочка вишни Latte di Cherry не прикрыты ничем, кроме нескольких розовых и жасминовых лепестков и мускусного облака. Создательница New Notes Синди Гийман считает, что всё в полном порядке и по сезону: «Бесстыдно? Ну да, как само лето!»