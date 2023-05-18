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Красота

Жесть! Металлический макияж — главный бьюти-тренд сезона

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Начинаем переливаться уже сейчас: металлик — главный бьюти-тренд этого лета. Ищем референсы на показах и пробуем все это (осторожно!) повторить в домашних условиях.

Архивы пресс-служб

Schiaparelli 

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Chloé

Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Архивы пресс-служб

Robert Wun

Архивы пресс-служб

Gaurav Gupta 

Архивы пресс-служб

Aelis

Архивы пресс-служб

Badgley Mischka

Архивы пресс-служб

Robert Wun

Главная цель — определиться с зоной сияния: межгалактические стрелки Gaurav Gupta до луны и обратно, искрящиеся небесные губы Robert Wun или эффект сияющего no make-up Chloé. Если вы сегодня настроены решительно (или вы панк), то смело наносите блестки на все лицо, и бьюти-образ от Schiaparelli готов за пару минут.

Архивы пресс-служб

Bobbi Brown, ДЛТ, 3 150 руб.

Архивы пресс-служб

MAC, ДЛТ, 2 390 руб.

Архивы пресс-служб

Sisley, ДЛТ, 4 950 руб.

Архивы пресс-служб

Dior, Рив Гош, 4 600 руб.

Архивы пресс-служб

Tom Ford, Рив Гош, 6 630 руб.

Архивы пресс-служб

Krygina Cosmetics, Рив Гош, 2 042 руб. 

Архивы пресс-служб

NYX, Золотое Яблоко, 717 руб.

Архивы пресс-служб

Luxvisage, Рив Гош, 255 руб.

Архивы пресс-служб

NYX, Рив Гош, 749 руб. 

Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 5 060 руб.

Сияния много не бывает, но лучше не переборщить! Поэтому советуем сделать ровный тон и акцент на одной зоне: хайлайтер Bobbi Brown используем для деликатного сияния и смело наносим на все лицо, блеск MAC — для искрометных свиданий, а голубую подводку NYX прибережем для плясок под диско на катере. 

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