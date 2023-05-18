Жесть! Металлический макияж — главный бьюти-тренд сезона

Начинаем переливаться уже сейчас: металлик — главный бьюти-тренд этого лета. Ищем референсы на показах и пробуем все это (осторожно!) повторить в домашних условиях.
Главная цель — определиться с зоной сияния: межгалактические стрелки Gaurav Gupta до луны и обратно, искрящиеся небесные губы Robert Wun или эффект сияющего no make-up Chloé. Если вы сегодня настроены решительно (или вы панк), то смело наносите блестки на все лицо, и бьюти-образ от Schiaparelli готов за пару минут.
Сияния много не бывает, но лучше не переборщить! Поэтому советуем сделать ровный тон и акцент на одной зоне: хайлайтер Bobbi Brown используем для деликатного сияния и смело наносим на все лицо, блеск MAC — для искрометных свиданий, а голубую подводку NYX прибережем для плясок под диско на катере.
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