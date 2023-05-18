Жесть! Металлический макияж — главный бьюти-тренд сезона

Сияния много не бывает, но лучше не переборщить! Поэтому советуем сделать ровный тон и акцент на одной зоне: хайлайтер Bobbi Brown используем для деликатного сияния и смело наносим на все лицо, блеск MAC — для искрометных свиданий, а голубую подводку NYX прибережем для плясок под диско на катере.