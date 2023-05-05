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Главный фактор! 10 безупречных тональников с SPF

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Дружеское напоминание от бьюти отдела «Собака.ru»: никуда без SPF! Вот тональные средства с фактором защиты от УФ-лучей, чтобы переживать зачастившее в Петербург солнце красиво и с заботой о здоровье.  

Dior Capture Totale Super Potent Serum Foundation SPF 20 PA++

Архивы пресс-служб

Dior, ДЛТ, 7 850 руб.

Упругость, разглаживание морщин, коррекция пигментных пятен и сияние -- все это в одной тональной сыворотке Dior. За пару секунд она тает на коже, а после — только нежность и свежесть. А еще в составе есть экстракт лонгозы (прямиком из сада Dior) и гиалуроновая кислота, которые стимулируют восстановление клеток. 

Comfort Zone Skin Regimen Urban Shield SPF30

Архивы пресс-служб

Comfort Zone, 5 670 руб.

Легкая эмульсия защитит вашу кожу от токсичных петербургских загрязнений и выровняет тон (в дополнение — здоровый блеск). Органические экстракты высокотехнологичные молекулы (дикий индиго, шпинат, ягоды макикарнозин) противостоят свободным радикалам и гликации — следы старения пропадают благодаря правильной метиляции ДНК. 

La Mer The Soft Fluid Long Wear Foundation SPF 20

Архивы пресс-служб

La Mer, ДЛТ, 11 000 руб.

Стойкость и естественное сияние (даже в майские дожди!) обещает тональный флюид La Mer. Эликсир Miracle Broth обновляет кожу, антиоксиданты защищают, а мощные ферментированные водоросли и морские пептиды наполняют энергией. 

Estée Lauder Double Wear Sheer Long-Wear Makeup

Архивы пресс-служб

Estée Lauder, Рив Гош, 2 599 руб.

Мастхэв для любителей естественного покрытия -- тональный флюид Estée Lauder. Невесомая матовая текстура маскирует все недостатки и симулирует здоровье, а с негативными факторами окружающей среды борются антиоксиданты и солнцезащитный фильтр в составе.

Erborian BB Cream Nude Makeup-Care Face Cream 5-in-1 SPF 20

Архивы пресс-служб

Erborian, 5 090 руб.

Фаворит редактора, как обладателя сухой кожи, многофункциональный крем Erborian. 5 в 1: ровный тон, увлажнение, бархатистость и защита от вредного воздействия УФ-лучей. Состав также впечатляет: комплекс из семи целебных трав (экстракты тигровой травы, корня японского горца, шлемника байкальского, листьев зеленого чая, корня солодки, цветков ромашки, листьев розмарина, портулака) успокаивает и мгновенно выравнивает тон. Наносите крем массирующими движениями, чтобы избежать эффекта макси.

Shiseido Synchro Skin Glow Fluid Foundation SPF 20

Архивы пресс-служб

Shiseido, Рив Гош, 3 997 руб.

Интеллектуальная формула Shiseido все сделает за вас (и всего за пару секунд!): подстроится под особенности кожи, поддерживая необходимый уровень увлажнения. Аргановое масло и экстракт семян юдзу борются с сухостью и шелушением, а экстракт тимьяна оказывает антиоксидантный эффект.

Guerlain Parure Gold Skin Matte No-Transfer High Perfection Foundation SPF 15 

Архивы пресс-служб

Guerlain, Рив Гош, 5 199 руб.

По-настоящему драгоценный состав тонального средства Guerlain (24-каратное золото и экстракт белого пиона!) создает непревзойденное сияние и совершенный тон. С каждым применением кожа совершенствуется и омолаживается — кожный барьер укрепляется, а поры сужаются.

Yves Saint Laurent Le Teint Touche Eclat SPF 22 

Архивы пресс-служб

Yves Saint Laurent, Рив Гош, 2 999 руб.

Бестселлер Yves Saint Laurent теперь представлен в продвинутой формуле. Одна капля — восемь часов сияния и свежести. В составе цветы мальвы и календула, которые увлажняют и не стекают даже в самую жестокую петербургскую жару. А для удобства выбора вся палитра из шестнадцати тонов разделена на три подтона. 

Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 15

Архивы пресс-служб

Clinique, 4 440 руб.

Спасение жирной кожи — тональный крем Clinique, который представлен в 56 оттенках! Минеральная основа борется с потом и влажностью, а также разглаживает. Коктейль из эффективных антиоксидантов, включающий высокоактивный комплекс витамина С, помогает создать идеальный тон кожи, придать ей свежесть и здоровое сияние. 

Clarins Spring Collection Instant Glow BB-fluid SPF 25

Архивы пресс-служб

Clarins, 3 850 руб.

Если ваша кожа тоже устала от дедлайнов и нуждается в детоксе и обновлении, то крем Clarins — ваш выбор. Экстракт косточек барбадосской вишни насытит эпидермис кислородом, а эксклюзивные компоненты Clarins Anti-Pollution защитят от загрязнений. 

Organic Kitchen CC Cream "Make up Power"

Архивы пресс-служб

Organic Kitchen

Новинка в эко-косметике «живой» СС-крем, созданный блогером Юлией Зеновой. Масло макадамии позволяет продукту легко распределиться, с сухостью борется масло зародышей пшеницы, а несовершенства заживляет экстракт календулы.

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