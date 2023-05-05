Главный фактор! 10 безупречных тональников с SPF

Дружеское напоминание от бьюти отдела «Собака.ru»: никуда без SPF! Вот тональные средства с фактором защиты от УФ-лучей, чтобы переживать зачастившее в Петербург солнце красиво и с заботой о здоровье.
Dior Capture Totale Super Potent Serum Foundation SPF 20 PA++
Упругость, разглаживание морщин, коррекция пигментных пятен и сияние -- все это в одной тональной сыворотке Dior. За пару секунд она тает на коже, а после — только нежность и свежесть. А еще в составе есть экстракт лонгозы (прямиком из сада Dior) и гиалуроновая кислота, которые стимулируют восстановление клеток.
Comfort Zone Skin Regimen Urban Shield SPF30
Легкая эмульсия защитит вашу кожу от токсичных петербургских загрязнений и выровняет тон (в дополнение — здоровый блеск). Органические экстракты высокотехнологичные молекулы (дикий индиго, шпинат, ягоды макикарнозин) противостоят свободным радикалам и гликации — следы старения пропадают благодаря правильной метиляции ДНК.
La Mer The Soft Fluid Long Wear Foundation SPF 20
Стойкость и естественное сияние (даже в майские дожди!) обещает тональный флюид La Mer. Эликсир Miracle Broth обновляет кожу, антиоксиданты защищают, а мощные ферментированные водоросли и морские пептиды наполняют энергией.
Estée Lauder Double Wear Sheer Long-Wear Makeup
Мастхэв для любителей естественного покрытия -- тональный флюид Estée Lauder. Невесомая матовая текстура маскирует все недостатки и симулирует здоровье, а с негативными факторами окружающей среды борются антиоксиданты и солнцезащитный фильтр в составе.
Erborian BB Cream Nude Makeup-Care Face Cream 5-in-1 SPF 20
Фаворит редактора, как обладателя сухой кожи, многофункциональный крем Erborian. 5 в 1: ровный тон, увлажнение, бархатистость и защита от вредного воздействия УФ-лучей. Состав также впечатляет: комплекс из семи целебных трав (экстракты тигровой травы, корня японского горца, шлемника байкальского, листьев зеленого чая, корня солодки, цветков ромашки, листьев розмарина, портулака) успокаивает и мгновенно выравнивает тон. Наносите крем массирующими движениями, чтобы избежать эффекта макси.
Shiseido Synchro Skin Glow Fluid Foundation SPF 20
Интеллектуальная формула Shiseido все сделает за вас (и всего за пару секунд!): подстроится под особенности кожи, поддерживая необходимый уровень увлажнения. Аргановое масло и экстракт семян юдзу борются с сухостью и шелушением, а экстракт тимьяна оказывает антиоксидантный эффект.
Guerlain Parure Gold Skin Matte No-Transfer High Perfection Foundation SPF 15
По-настоящему драгоценный состав тонального средства Guerlain (24-каратное золото и экстракт белого пиона!) создает непревзойденное сияние и совершенный тон. С каждым применением кожа совершенствуется и омолаживается — кожный барьер укрепляется, а поры сужаются.
Yves Saint Laurent Le Teint Touche Eclat SPF 22
Бестселлер Yves Saint Laurent теперь представлен в продвинутой формуле. Одна капля — восемь часов сияния и свежести. В составе цветы мальвы и календула, которые увлажняют и не стекают даже в самую жестокую петербургскую жару. А для удобства выбора вся палитра из шестнадцати тонов разделена на три подтона.
Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 15
Спасение жирной кожи — тональный крем Clinique, который представлен в 56 оттенках! Минеральная основа борется с потом и влажностью, а также разглаживает. Коктейль из эффективных антиоксидантов, включающий высокоактивный комплекс витамина С, помогает создать идеальный тон кожи, придать ей свежесть и здоровое сияние.
Clarins Spring Collection Instant Glow BB-fluid SPF 25
Если ваша кожа тоже устала от дедлайнов и нуждается в детоксе и обновлении, то крем Clarins — ваш выбор. Экстракт косточек барбадосской вишни насытит эпидермис кислородом, а эксклюзивные компоненты Clarins Anti-Pollution защитят от загрязнений.
Organic Kitchen CC Cream "Make up Power"
Новинка в эко-косметике «живой» СС-крем, созданный блогером Юлией Зеновой. Масло макадамии позволяет продукту легко распределиться, с сухостью борется масло зародышей пшеницы, а несовершенства заживляет экстракт календулы.
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