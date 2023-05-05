Главный фактор! 10 безупречных тональников с SPF

Упругость, разглаживание морщин, коррекция пигментных пятен и сияние -- все это в одной тональной сыворотке Dior. За пару секунд она тает на коже, а после — только нежность и свежесть. А еще в составе есть экстракт лонгозы (прямиком из сада Dior) и гиалуроновая кислота, которые стимулируют восстановление клеток.