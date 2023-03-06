Интерсекциональная красота в условиях смога данных

Профессиональная выставка — отличный способ оценить главные тенденции и процессы бьюти-индустрии. Расспросили о трендах Анну Дычеву-Смирнову, управляющего директора компании ExpoVisionRus, организатора InterCharm, члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации.
О трендах бьюти-индустрии и их многообразии
Отсутствие доминантного тренда — тренд 2022 года. Многоплановость трендов, даже конфликтующих между собой есть, а вот одного доминантного тренда нет. И я думаю, что такими будут ближайшие пять лет. Теперь тренды фрагментированы, очень географически ориентированы, менее всевластны. И если раньше весь мир, ну или, ладно, вся страна смотрела один-два сериала, и все хотели быть похожи на главных героев, то теперь таких сериалов тысячи… Рост субкультурных сообществ через социальные сети, который происходит параллельно и взаимосвязано со взрывом разнообразия в кино/ТВ/музыке, также означает, что размер любой группы, которая следует единой тенденции, намного меньше, чем когда-либо прежде.
Красота — это деньги. С одной стороны, не только в России, но и во всем мире этот год ознаменовался ростом цен от 10 до 30% на разные категории продукции. А также это год, когда бренды закрывались один за другим. Такого не было никогда и никогда прощание брендов с потребителями не было таким публичным и заметным. Becca, H20+ и так далее. Все прощались, плакали и прощались. А новые бренды появлялись по несколько штук в неделю. И это тоже правда.
И еще сейчас, можно сказать, царит смог данных — очень много разрозненной информации в голове потребителей, и кто первый донесет свою мысль о вреде или пользе вазелина, консервантов или глицерина — тот победитель.
InterCharm и InterCharm Professional
Поздравьте, InterCharm возвращается. Осенью 2023 всех ждет снова любимый InterCharm, который отпразднует свой 30-летний юбилей. И это символично, кстати: именно столько лет — 30 — среднестатистической женщине, которая пользуется косметикой, воспитана в новую эпоху отношения к красоте и косметике.
А еще раньше, в апреле, мы проводим InterCharm Professional — более камерное мероприятие для 5-6 тысяч косметологов с представлением компаний, которые специализируются на продукции и услугах для салонов красоты. Это будет сочетание небольшой выставки и форума. Мероприятие про осознанную красоту, где мы будем помогать косметологам и владельцам салонов красоты предоставлять комплексный сервис, обеспечивающий клиенту баланс души, тела и внешнего вида.
Мы будем делать так называемые баттлы, то есть брать людей, которые придерживаются двух разных взглядов, например, на акне, проблемы выпадения волос и так далее, и каждый из них будет защищать свою точку зрения, а аудитория сможет выбрать концепцию, которой они поверили больше. Это новый формат для нашей индустрии. У нас будут интересные программы по велнесу, по такому холистическому подходу к массажу, по трихологии, по сну, стрессу, БАДам. Когда мы начинали этот проект, не ожидали, какую поддержку получим от всех заинтересованных лиц. Многие как раз
вступают на это поле. Начинают понимать, что, когда клиент приходит в салон красоты, важно не просто оказать ему разовую услугу по уходу за лицом или телом, а с высокой вероятностью надо помочь изменить свой образ жизни, снять стресс, нормализовать сон и питание.
Кто сейчас на российском рынке
В прошлом году очень много рассуждали, как же мы проживем без ушедших брендов, но тут мне кажется, что как раз осенняя выставка продемонстрировала несколько очень интересных тенденций и решений. Первое — это то, что ушедшие не все ушли, некоторые работают в режиме тишины, но поддерживают связь с клиентами. Второе — параллельный импорт. Тут есть и положительный аспект, и не очень положительный, потому что выросла опасность сомнительных продуктов и подделок. Но в целом рынку удалось избежать серьезного дефицита. Третье — можно отметить появление интересных новых игроков: арабской парфюмерии, марокканских брендов, небольших французских, испанских, итальянских нишевых марок.
И, конечно, случился настоящий ренессанс у российских производителей. Только за вторую половину прошлого года появилось больше 70-ти российских новых независимых брендов. Сила российских брендов в скорости реакции на нужды российских потребителей и в использовании локальных ингредиентов. Рождаются достаточно интересные концепции, потому что у нас сильные технологи, которые в состоянии разработать рецептуры новых ярких продуктов. Просто гордость берет: тут и якутская полынь, и мох, и водоросли, и вытяжки камчатских крабов — чего только нет! А уже существующие бренды тоже потратили прошлое лето не зря, они выстраивали новые цепочки поставок, искали альтернативные источники для сырья и упаковки, и не только не сбавили свои мощности, а даже нарастили их. Прирост примерно на 6%. Надеюсь, российские производители немножко подтянут свой маркетинг, поработают над сторителлингом и станут более заметными для российских потребителей.
Об экологичности
Достаточно большой кластер российских брендов позиционирует себя как натуральные. Некоторые предприятия получили различные отечественные экосертификаты или сохранили европейские. Вопрос экологичности решается у нас больше с точки зрения отказа от ненужной вторичной упаковки. Очень сильный тренд на твердую косметику: шампуни, кондиционеры, духи, что позволяет экономить на расходе воды в производстве, упаковке и транспортировке.
В последнее время мы наблюдаем даже рождение новой потребительской аудитории. Это так называемые протопианцы. Они стремятся построить лучшее будущее при помощи покупки. Приобретение косметики определяется заботой природой, а не нарциссизмом. Они ищут продукты, произведенные с уважением и ответственным производителем. Эта группа потребителей готова «адаптировать свое поведение по уходу за собой», чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, считая, что небольшие изменения могут иметь большое значение. Потребитель сегодня смотрит на косметику очень внимательно. Следствие этого, например, развенчание термина Сlean и разнообразных гринвошингов. Люди хотят пользоваться косметикой, но при этом чтобы их зеленая совесть была спокойна.
От помады для болельщиков до маникюра по гороскопу
Как я уже сказала, сегодня тренды исключительно многообразны. Один из них интерсекциональность красоты. В основе концепции — утверждение о том, что каждый потребитель имеет множество разнообразных потребностей, которые наслаиваются друг на друга. И это создает проблему, ведь потребительских целей почти столько же, сколько самих потребителей. А бренд должен угадать и сделать точечный продукт — например, для женщины 40+, которая играет в шахматы и любит кошек.
С этой точки зрения отечественные бренды в выигрышном положении, так как могут лучше отвечать запросам аудитории. Ну кто еще, кроме своих, мог бы выпустить, как SUPERBANKA синюю помаду для болельщиков Динамо.
Кажется, индустрия уже осознала, что должна быть спутником человека на всех этапах жизни и разделять его жизненные и философские взгляды. Поэтому мы наблюдаем среди прочего и то, что в косметику возвращаются оккультизм и астрология, например. В моде подбор маникюра по картам таро или гороскопу, заряженные на полной луне травы в основе кремов и тому подобное.
Да, в этом есть элемент мистицизма, но, если в течение столетий люди верили в такие вещи, поэтому почему бы им не верить сейчас? Есть же косметика для геймеров, почему не может быть косметики для людей, которые увлекаются нумерологией, астрологией и другими теориями.
Выбор косметики, это дело вкуса, настроения и бюджета, и хорошо, что у людей есть свободный выбор, они могут экспериментировать, искать, смотреть. Это путь проб и ошибок, но в принципе, наверное, так во всем. Многочисленные приложения по тестированию кожи, определению своего типа, описания составов и формул немного помогают, но ведь по списку ингредиентов для борща ты никогда не узнаешь, вкусный он получится или нет. Лучше ориентироваться с помощью профессионалов — косметолога и парикмахера, которым доверяешь. Ну и есть уникальный шанс пообщаться напрямую и с технологами, и авторами косметики и со штатными представителями брендов. Это InterCharm. Среди посетителей у нас всегда бывает 8-10% просто потребителей, людей, не работающих в отрасли, но очень интересующихся косметикой, и мы им очень рады.
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