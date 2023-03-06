Интерсекциональная красота в условиях смога данных

О трендах бьюти-индустрии и их многообразии

Отсутствие доминантного тренда — тренд 2022 года. Многоплановость трендов, даже конфликтующих между собой есть, а вот одного доминантного тренда нет. И я думаю, что такими будут ближайшие пять лет. Теперь тренды фрагментированы, очень географически ориентированы, менее всевластны. И если раньше весь мир, ну или, ладно, вся страна смотрела один-два сериала, и все хотели быть похожи на главных героев, то теперь таких сериалов тысячи… Рост субкультурных сообществ через социальные сети, который происходит параллельно и взаимосвязано со взрывом разнообразия в кино/ТВ/музыке, также означает, что размер любой группы, которая следует единой тенденции, намного меньше, чем когда-либо прежде.

Красота — это деньги. С одной стороны, не только в России, но и во всем мире этот год ознаменовался ростом цен от 10 до 30% на разные категории продукции. А также это год, когда бренды закрывались один за другим. Такого не было никогда и никогда прощание брендов с потребителями не было таким публичным и заметным. Becca, H20+ и так далее. Все прощались, плакали и прощались. А новые бренды появлялись по несколько штук в неделю. И это тоже правда.

И еще сейчас, можно сказать, царит смог данных — очень много разрозненной информации в голове потребителей, и кто первый донесет свою мысль о вреде или пользе вазелина, консервантов или глицерина — тот победитель.