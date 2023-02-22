Северное сияние: собрали лучшие средства для блеска волос

С возрастными изменениями и выцветанием боремся вместе с Alterna Caviar Anti-Aging, благодаря комплексу Age-Control. План такой: равномерно нанести средство на волосы и отправляемся на работу. Волосы мгновенно засияют, а энзимотерапевтический комплекс сделает всю работу за вас: расщепит и доставят питательные вещества, которых тут масса — чёрная икра, витамин C, вытяжки из морских водорослей и антиоксиданты.