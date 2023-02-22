Северное сияние: собрали лучшие средства для блеска волос

Гладкие, блестящие волосы – один из главных бьюти трендов недель моды, которые идут прямо сейчас. Пшик, и вы самая модная!
Marlies Moller Styling
С блеском пережить любую вечеринку вашей прическе поможет лак Marlies Moller. Горные кристаллы в составе придадут сияние, здоровый и ухоженный вид даже самым непослушным волосам, а пантенол надежно защитит от пересыхания, ломкости и тусклости. Распыляем и отправляемся покорять танцпол!
Medavita Huile D'Etoile
Мечтательный кондиционер (он так сам себя называет) для волос Medavita поможет справиться с сухостью уже после первого использования. Масло инка-инчи и моринги подарят защиту и натуральный блеск, а чистые аминокислоты серин, карбоцистеин и треонин реструктуризируют (читай: приглаживают) волосы, заполняя пустоты в кутикуле.
MONE PROFESSIONAL Sparkling Shine Crystal Spray
Блистательный финиш и заряд энергии (для волос точно!) обеспечит масло-спрей Mone. Формула с 7 маслами в составе придаст здоровое сияние, а витамин E поможет противостоять февралю-абьюзеру и негативным воздействиям окружающей среды.
Moroccanoil Glimmer Shine
За лучшие снимки для соцсетей в этом сезоне отвечает Moroccanoil Glimmer Shine, редакторы уже проверили его в действии и остались в восторге. Инновационная формула покрывает волосы невидимой вуалью, благодаря которой подчеркивается цвет волос, колорирование, мелирование, (и главное!) обеспечивается сияние в любых условиях освещения.
AlterEgo Italy Classic Pomade
Любителям flexing style и обладателям кудрявых волос рекомендуем помаду Alter Ego. В средстве превалирует касторовое масло, которое обеспечивает экстремальный блеск и сногсшибательную укладку за считанные минуты. Совет от команды Alter Ego Italy: нанести помадку на сухие волосы, дать высохнуть естественным образом и вот вы уже Кэрри Брэдшоу.
MIXIT Spa Rituals Ignis Protection Spray
Спрей Mixit помимо термозащиты обеспечивает гладкость и шелковистость. В этом ему помогают пантенол и лимонная кислота, а гидролизованные растительные протеины укрепляет структуру и делает волосы более послушными.
Alterna Caviar Anti-Aging Professional Styling Rapid Repair Spray
С возрастными изменениями и выцветанием боремся вместе с Alterna Caviar Anti-Aging, благодаря комплексу Age-Control. План такой: равномерно нанести средство на волосы и отправляемся на работу. Волосы мгновенно засияют, а энзимотерапевтический комплекс сделает всю работу за вас: расщепит и доставят питательные вещества, которых тут масса — чёрная икра, витамин C, вытяжки из морских водорослей и антиоксиданты.
Matrix Keep Me Vivid
Красный, розовый или все-таки зеленый — пока вы решаетесь на весенние изменения, мы уже нашли абсолютный мастхэв для окрашенных волос — бессульфатный шампунь Matrix. Он сохраняет яркий цвет до 21 раза мытья головы! Бонус: жемчужная пудра, дарящая блеск, и приятный аромат.
Redken Invisible Oil For All Multi-benefit
Если выходить нужно уже через 5 минут, а ваши волосы еще не готовы, на помощь придет мультифункциональное масло Redken. Легкая формула сократит время сушки в разы уже после первого использования! Все благодаря эффективному сочетанию силиконов, которые обеспечивают бриллиантовый блеск и гладкость моментально.
Kiehl's Smoothing Oil-Infused Leave-In Concentrate
Пересохли? У нас есть решение — «жидкое золото» Kiehl's. Масло дарит эффект «салонного ботокса» даже самым непослушным и пострадавшим волосам. Несколько капель бабассу и арганового масла обеспечат не только гладкость и блеск, но и пару приятных комплиментов.
OLLIN Professional Ollin Perfect Hair
В вопросах ухода мы смело доверяем российскому бренду OLLIN Professional. А жидкий мёд для волос — абсолютный мастхэв в этом феврале. Средство для волос содержит биополимеры нового поколения и натуральные масла, благодаря уникальному составу гарантируется надежная фиксация и интенсивное питание.
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