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Северное сияние: собрали лучшие средства для блеска волос

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Гладкие, блестящие волосы – один из главных бьюти трендов недель моды, которые идут прямо сейчас. Пшик, и вы самая модная!

Marlies Moller Styling

Архивы пресс-служб

Marlies Moller, ДЛТ, 4 330 руб.

С блеском пережить любую вечеринку вашей прическе поможет лак Marlies Moller. Горные кристаллы в составе придадут сияние, здоровый и ухоженный вид даже самым непослушным волосам, а пантенол надежно защитит от пересыхания, ломкости и тусклости. Распыляем и отправляемся покорять танцпол!

Medavita Huile D'Etoile

Архивы пресс-служб

Medavita, 2 921 руб.

Мечтательный кондиционер (он так сам себя называет) для волос Medavita поможет справиться с сухостью уже после первого использования. Масло инка-инчи и моринги подарят защиту и натуральный блеск, а чистые аминокислоты серин, карбоцистеин и треонин реструктуризируют (читай: приглаживают) волосы, заполняя пустоты в кутикуле. 

MONE PROFESSIONAL Sparkling Shine Crystal Spray

Архивы пресс-служб

MONE PROFESSIONAL, 1 840 руб.

Блистательный финиш и заряд энергии (для волос точно!) обеспечит масло-спрей Mone. Формула с 7 маслами в составе придаст здоровое сияние, а витамин E поможет противостоять февралю-абьюзеру и негативным воздействиям окружающей среды. 

Moroccanoil Glimmer Shine

Архивы пресс-служб

Moroccanoil, 3 014 руб.

За лучшие снимки для соцсетей в этом сезоне отвечает Moroccanoil Glimmer Shine, редакторы уже проверили его в действии и остались в восторге. Инновационная формула покрывает волосы невидимой вуалью, благодаря которой подчеркивается цвет волос, колорирование, мелирование, (и главное!) обеспечивается сияние в любых условиях освещения.

AlterEgo Italy Classic Pomade

Архивы пресс-служб

AlterEgo Italy, 1 798 руб.

Любителям flexing style и обладателям кудрявых волос рекомендуем помаду Alter Ego. В средстве превалирует касторовое масло, которое  обеспечивает экстремальный блеск и сногсшибательную укладку за считанные минуты. Совет от команды Alter Ego Italy: нанести помадку на сухие волосы, дать высохнуть естественным образом и вот вы уже Кэрри Брэдшоу.

MIXIT Spa Rituals Ignis Protection Spray

Архивы пресс-служб

MIXIT, 385 руб.

Спрей Mixit помимо термозащиты обеспечивает гладкость и шелковистость. В этом ему помогают пантенол и лимонная кислота, а гидролизованные растительные протеины укрепляет структуру и делает волосы более послушными. 

Alterna Caviar Anti-Aging Professional Styling Rapid Repair Spray

Архивы пресс-служб

Alterna, Рив Гош, 5 100 руб.

С возрастными изменениями и выцветанием боремся вместе с Alterna Caviar Anti-Aging, благодаря комплексу Age-Control. План такой: равномерно нанести средство на волосы и отправляемся на работу. Волосы мгновенно засияют, а энзимотерапевтический комплекс сделает всю работу за вас: расщепит и доставят питательные вещества,  которых тут масса — чёрная икра, витамин C, вытяжки из морских водорослей и антиоксиданты. 

Matrix Keep Me Vivid

Архивы пресс-служб

Matrix, 975 руб.

Красный, розовый или все-таки зеленый — пока вы решаетесь на весенние изменения, мы уже нашли абсолютный мастхэв для окрашенных волос — бессульфатный шампунь Matrix. Он сохраняет яркий цвет до 21 раза мытья головы! Бонус: жемчужная пудра, дарящая блеск, и приятный аромат.

Redken Invisible Oil For All Multi-benefit

Архивы пресс-служб

Масло Redken,  Рив Гош, 2 720 руб.

Если выходить нужно уже через 5 минут, а ваши волосы еще не готовы, на помощь придет мультифункциональное масло Redken. Легкая формула сократит время сушки в разы уже после первого использования! Все благодаря эффективному сочетанию силиконов, которые обеспечивают бриллиантовый блеск и гладкость моментально. 

Kiehl's Smoothing Oil-Infused Leave-In Concentrate

Архивы пресс-служб

Kiehl's, Рив Гош, 3 970 руб.

Пересохли? У нас есть решение — «жидкое золото» Kiehl's. Масло дарит эффект «салонного ботокса» даже самым непослушным и пострадавшим волосам. Несколько капель бабассу и арганового масла обеспечат не только гладкость и блеск, но и пару приятных комплиментов.

OLLIN Professional Ollin Perfect Hair

Архивы пресс-служб

OLLIN Professional, Л'этуаль, 569 руб.

В вопросах ухода мы смело доверяем российскому бренду OLLIN Professional. А жидкий мёд для волос — абсолютный мастхэв в этом феврале. Средство для волос содержит биополимеры нового поколения и натуральные масла, благодаря уникальному составу гарантируется надежная фиксация и интенсивное питание.

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