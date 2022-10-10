Средство для роста волос, которое работает, парфюм от ученика Йоджи Ямамото и другие бьюти-новинки октября

Compagnie de Provence, понимая важность ароматерапии в эпоху нарастающей тревожности, выпустили линию Apothicare в коллаборации со звездным парфюмером Сидони Лансессер. Средства Apothicare (с ударением на слове care, конечно!) упакованы в красивые бутыли янтарного цвета (чтобы сохранить драгоценные свойства эфирных масел из Прованса!) и работают в двух направлениях. Жидкое мыло, крем для тела и для рук «Мята и базилик» поднимают настроение, возвращая оптимизм и уверенность: ноты розы, эвкалипта и шалфея в помощь. «Анис и лаванда» (в компании с ванилью, перцем и копайским бальзамом!) расслабляют, напоминая, как важно найти во что бы то ни стало время для себя.