Средство для роста волос, которое работает, парфюм от ученика Йоджи Ямамото и другие бьюти-новинки октября

Сентябрь не оставил нам шансов на полумеры, и теперь мы живем, как в последний раз: делаем смоки каждый день, не выходим из дома без сногсшибательных укладок и увлажняемся с ног до головы. И, конечно, выбираем ароматы с нотами свободы и надежды. Какие продукты нужно обязательно поселить в косметичке, чтобы реализовать план? Рассказываем в нашей октябрьской бьюти-подборке.
Крем для тела L'Occitane Карите
Л'Окситан, 4 380 руб.
Сохните в ветрах, морозах и жаре центрального отопления? Мы тоже! И спасаемся кремом для тела L'Occitane с маслом карите. Он мгновенно питает и обещает ощущение мягкости аж на трое суток без липкости и пленки. Приятное дополнение — роскошный запах!
Сыворотка Hair Growth Activator Sid Systems
Sid Systems, 3 990 руб.
Октябрь — это уже веский повод закупить стратегический запас пептидной сыворотки для густоты и роста волос Hair Growth Activator от Sid Systems. Ваша коса сама о себе не позаботится, а вот трихолог и идеолог нового бренда Анастасия Сидорова (ее экспертный блог читают 491 000 подписчиков!) намерена это сделать: запатентованный комплекс Capixyl, трипептиды меди и коллагена и биодоступные минералы вернут ваши фолликулы к жизни и подготовят вашу шевелюру ко встрече с неизбежным — зима близко.
Крема и мыло Apothicare Compagnie de Provence
Molecule, мыло 1496 руб., крем 680 руб.
Compagnie de Provence, понимая важность ароматерапии в эпоху нарастающей тревожности, выпустили линию Apothicare в коллаборации со звездным парфюмером Сидони Лансессер. Средства Apothicare (с ударением на слове care, конечно!) упакованы в красивые бутыли янтарного цвета (чтобы сохранить драгоценные свойства эфирных масел из Прованса!) и работают в двух направлениях. Жидкое мыло, крем для тела и для рук «Мята и базилик» поднимают настроение, возвращая оптимизм и уверенность: ноты розы, эвкалипта и шалфея в помощь. «Анис и лаванда» (в компании с ванилью, перцем и копайским бальзамом!) расслабляют, напоминая, как важно найти во что бы то ни стало время для себя.
Парфюм Costume National Scent Intense
Рив Гош, 30 мл, 3 850 руб.
Ученик Йоджи Ямамото, дизайнер и скульптор Эннио Капаза — специалист по минималистичному крою, дорогим тканям и классным кожаным курткам. Таким он и придумал свой хит — аромат Scent Intense. Во флакон-скульптуру собственного сочинения Капаза и парфюмер Лоран Брюйер поместили все ДНК Costume National: восточная роза и перламутровый гибискус отвечают за роскошь, кожа, дерево, бергамот и амбра — за дух свободы и вайб панк-рока.
Парфюм Morph Indomable
Рив Гош, 100 мл, 9000 руб.
Ученик гуру селективных ароматов Фрэнсиса Куркджяна, парфюмер Дуглас Морель и фэшн-антрепренер Андреа Анджелино трудятся над маркой дизайнерских ароматов Morph, не покладая пачули и лабданума. В арт-флаконе, изготовленном на семейном стекольном заводе Luigi Bormioli, плещется живительная смесь из гвоздики, ванили, кашемира, уда и амбры. Создатели Indomable говорят, что это про неукротимость, свободу и бескомпромиссный люкс: аромат кладут в красивейший кофр с веронской фабрики Fedrigoni, которая более ста лет
производит дизайнерскую бумагу.
Спрей Mixit Spa Rituals Aer Volumizing Spray 15-in-1
Mixit, 150 мл, 430 руб.
Если ваши волосы поникли, в Mixit знают что делать: в линейке Spa Rituals появилась новинка — спрей 15 в 1. Легкий и невесомый, он создает естественный объем и делает ваши пряди пышными. Как бонус — облегчение расчесывания, устранение электризации (за это отвечают протеины пшеницы и кератин) и спасение от секущихся кончиков.
Палетка Delilah Damsel
Molecule, 4 420 руб.
Самые осенние цвета собрались в палетке Damsel и обещают нам идеальные макияжи! Девять пигментированных оттенков бронзы и шоколада помогут создать множество комбинаций, а варианты с атласным и матовым финишем — выстроить завораживаюшую игру света.
Тушь Embers Lash Obsession Rouge Bunny Rouge
Золотое яблоко, 1 575 руб.
Добавить глазам искорку без вреда для здоровья предлагаем вместе с новой тушью от Rouge Bunny Rouge. Формула с пантенолом легко наносится, обволакивает ресницы и позволяет наслаивать продукт для достижения желанного эффекта.
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