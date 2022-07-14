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Испанская лаборатория Sesderma представила новые сыворотки и липосомальные спреи-мисты Sesmahal

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Дерматологическая испанская лаборатория Sesderma выпустила новновые средства — сыворотки и липосомальные спреи-мисты Sesmahal для разных потребностей кожи. Продукты созданы с помощью нанотехнологий и сочетают в себе инновационные активные компоненты и бьюти-традиции Полинезии.

Линия Sesmahal включает 4 набора, которые состоят из сыворотки и липосомального спрея-миста. Они отвечают за глубокое увлажнение (для всех типов кожи), интенсивную регенерацию (для чувствительной кожи), контроль выработки себума (для жирной кожи), коррекцию гиперпигментации (для всех типов кожи). Сыворотка и спрей работают в дуэте: сыворотка с активными компонентами в свободной форме — в верхних слоях кожи, а спрей благодаря инкапсулированным ингредиентам достигает глубоких слоев. Первая дает мгновенный эффект, а мист поддерживает красоту и здоровье изнутри.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

В основе всех средств — гиалуроновая кислота трех молекулярных масс. Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой мгновенно увлажняет поверхность кожи, с низкой — создает увлажняющий защитный слой, гидролизованная гиалуроновая кислота создает эффект заполнения морщин, повышает плотность и эластичность кожи. В сыворотках также используется графен, оказывающий на кожу восстанавливающее и антибактериальное действие.

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