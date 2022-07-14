Испанская лаборатория Sesderma представила новые сыворотки и липосомальные спреи-мисты Sesmahal

Линия Sesmahal включает 4 набора, которые состоят из сыворотки и липосомального спрея-миста. Они отвечают за глубокое увлажнение (для всех типов кожи), интенсивную регенерацию (для чувствительной кожи), контроль выработки себума (для жирной кожи), коррекцию гиперпигментации (для всех типов кожи). Сыворотка и спрей работают в дуэте: сыворотка с активными компонентами в свободной форме — в верхних слоях кожи, а спрей благодаря инкапсулированным ингредиентам достигает глубоких слоев. Первая дает мгновенный эффект, а мист поддерживает красоту и здоровье изнутри.