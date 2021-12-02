Парфюмерный дом Maison Francis Kurkdjian представил новогодние новинки — свечи и ольфактивный набор

Первая новинка — свеча Mon beau Sapin с древесным и слегка хвойным ароматом, которая даже визуально напоминает традиционную праздничную елку. Рождественскую тему продолжают свечи Pain d’épices — аромат имбирного пряника с нотами апельсина и меда, и Pomme d’amour, соединяющая запах карамелизированного яблока и сочных ирисок. Кроме того, Maison Francis Kurkdjian создали новогодний набор, в который вошли все три свечи.