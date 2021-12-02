Парфюмерный дом Maison Francis Kurkdjian представил новогодние новинки — свечи и ольфактивный набор

Maison Francis Kurkdjian выпустил специальную новогоднюю коллекцию. В нее вошли парфюмированные свечи и несколько наборов с ароматами. Среди запахов — древесные, цитрусовые цветочные, амбровые, хвойные.
Первая новинка — свеча Mon beau Sapin с древесным и слегка хвойным ароматом, которая даже визуально напоминает традиционную праздничную елку. Рождественскую тему продолжают свечи Pain d’épices — аромат имбирного пряника с нотами апельсина и меда, и Pomme d’amour, соединяющая запах карамелизированного яблока и сочных ирисок. Кроме того, Maison Francis Kurkdjian создали новогодний набор, в который вошли все три свечи.
Еще один набор — Baccarat Rouge 540 extrait de parfum — отличается цветочным, амбровым и древесным шлейфом. Он представлен в виде миниатюрного флакона с шариковым аппликатором в формате для путешествий. Также среди новогодних новинок есть отдельные женские и мужские наборы. В каждом — 8 культовых ароматов, включая ароматы из новой коллекции Cologne forte.
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