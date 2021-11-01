В Петербурге можно стать донором волос. Собранный материал пойдет на бесплатные парики для онкобольных

Парикмахерский лейбл HairFcker, в который входят студия, собственный продакшн и школа парикмахерского искусства, запустил проект по сбору волос. Акция проводится совместно с центром развития донорства костного мозга. Собранные волосы пойдут на изготовление париков для онкобольных детей.
Для того, чтобы стать донором, необходимо соблюсти несколько условий: волосы должны быть длиной не менее 30 сантиметров, вымыты шампунем без кондиционера, не окрашены, также допускается небольшой процент седины. Кроме того, можно принести ранее отрезанные волосы (не старше пяти лет). Собранный материал HairFcker отправляют в Великобританию в фонд Little Princess trust. Уже там создают парики и бесплатно отправляют по всему миру нуждающимся.
HairFcker проводят акцию каждый второй понедельник месяца, для участия необходимо записываться заранее. За помощь студия дарит стрижку всем донорам.
Фото: пресс-служба HairFcker
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