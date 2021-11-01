В Петербурге можно стать донором волос. Собранный материал пойдет на бесплатные парики для онкобольных

Для того, чтобы стать донором, необходимо соблюсти несколько условий: волосы должны быть длиной не менее 30 сантиметров, вымыты шампунем без кондиционера, не окрашены, также допускается небольшой процент седины. Кроме того, можно принести ранее отрезанные волосы (не старше пяти лет). Собранный материал HairFcker отправляют в Великобританию в фонд Little Princess trust. Уже там создают парики и бесплатно отправляют по всему миру нуждающимся.