Открытие ресторана Petrov-Vodkin
По случаю долгожданного открытия тапас-бара Petrov-Vodkin ресторатор Игорь Мельцер демонстрировал истинное русское гостеприимство: угощал водкой, солеными огурцами и закусками с салом до тех пор, пока собравшиеся не решили ехать к цыганам. Планам не удалось сбыться, ведь цыганский ансамбль прибыл сам и во всеоружии — с бубном и гитарой, оставив медведя у входа.
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Игорь Мельцер (ресторатор), Анита Мельцер
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Дарья Малыгина, Денис Политаев, Ада Егорова
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Анастасия Ножина, Мария Ножина
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Галина Свинген, Виталий Новиков
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Марко Боццато
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Анри Бер
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Влад Мартыненко, Максим Кузин
В оформлении использовали мебель в дореволюционном стиле и репродукции картин художника Кузьмы Петрова-Водкина, в том числе «Купание красного коня». Спонсором народных гуляний стал диджей-сет из песен советской эстрады от Анатолия Бузинского. Поздравить создателей проекта пришли модель Галя Голованова, основатель Центрального маркета Артем Балаев, солист Мариинского театра Марко Боццато, стилист Анастасия Ножина и другие.
Фотограф: Михаил Вильчук
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Анастасия Дубровская, Карина Григорьева
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Юлия Лысенкова
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Катя Рок, Анастасия Аксакова
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Анастасия Столбнева
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Денис Сутормин, Екатерина Сутормина
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Сюзанна Тамкявичюте, Алексей Тамкявичюте
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Ирина Лищанюк
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Ренат Асадулин, Юлия Торба, Максим Панжар
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Любовь Шипцова, Ангелина Дормидонтова
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Анастасия Петрук
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Марина Завьялова, Милана Орехова
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Игорь Мельцер (ресторатор), Владимир Леншин, Михаил Сайфулин
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Наталья Чубрасова
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Дмитрий Юров, Александр Смирнов
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Дмитрий Галашев, Наталья Галашева
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