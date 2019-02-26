Открытие ресторана Petrov-Vodkin

По случаю долгожданного открытия тапас-бара Petrov-Vodkin ресторатор Игорь Мельцер демонстрировал истинное русское гостеприимство: угощал водкой, солеными огурцами и закусками с салом до тех пор, пока собравшиеся не решили ехать к цыганам. Планам не удалось сбыться, ведь цыганский ансамбль прибыл сам и во всеоружии — с бубном и гитарой, оставив медведя у входа.