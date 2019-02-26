18+

Открытие ресторана Petrov-Vodkin

По случаю долгожданного открытия тапас-бара Petrov-Vodkin ресторатор Игорь Мельцер демонстрировал истинное русское гостеприимство: угощал водкой, солеными огурцами и закусками с салом до тех пор, пока собравшиеся не решили ехать к цыганам. Планам не удалось сбыться, ведь цыганский ансамбль прибыл сам и во всеоружии — с бубном и гитарой, оставив медведя у входа.  

В оформлении использовали мебель в дореволюционном стиле и репродукции картин художника Кузьмы Петрова-Водкина, в том числе «Купание красного коня». Спонсором народных гуляний стал диджей-сет из песен советской эстрады от Анатолия Бузинского. Поздравить создателей проекта пришли модель Галя Голованова, основатель Центрального маркета Артем Балаев, солист Мариинского театра Марко Боццато, стилист Анастасия Ножина и другие.

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Анастасия Дубровская, Карина Григорьева

  • Юлия Лысенкова

  • Юлия Большакова

  • Катя Рок, Анастасия Аксакова

  • Екатерина Баранова, Тима Шоки

  • Анастасия Столбнева

  • Денис Сутормин, Екатерина Сутормина

  • Сюзанна Тамкявичюте, Алексей Тамкявичюте

  • Ирина Лищанюк

Ресторатор Игорь Мельцер открывает заведение «Петров-Водкин»

  • Александра Карина, Юлия Степаняк

  • Tro Barbarossa, Ольга Булавская

  • Елена Чернобаева, Руслан Чернобаев

  • Артем Большаков, Руслан Сафируллин

  • Рита Маркелова

  • Юлия Булаткина, Дарья Александрова

  • Мария Яхонтова, Даяна Гусева

  • Максим Мельников, Яна Мельникова

  • Анастасия Петрук

  • Сергей Егоров, Екатерина Егорова

  • Феликс Народицкий

  • Анна Малинина

  • Елена Родионова

  • Любовь Харченко, Елена Кручинина

  • Ася Камалова, Екатерина Егорова

  • Алиса Михайлик, Эльвира Риа, Александр Мингалиев

  • Елена Буланова, Юлия Смагина

  • Анна-София Конахина, Татьяна Паганева

  • Ксения Скуридина, Александр Ивахненко

  • Марина Киселева

  • Ренат Асадулин, Юлия Торба, Максим Панжар

  • Любовь Шипцова, Ангелина Дормидонтова

  • Анастасия Петрук 

  • Марина Завьялова, Милана Орехова

  • Игорь Мельцер (ресторатор), Владимир Леншин, Михаил Сайфулин

  • Наталья Чубрасова

  • Дмитрий Юров, Александр Смирнов

  • Дмитрий Галашев, Наталья Галашева

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также