В «Аэрофлоте» рассказали, когда возобновятся международные перелеты

По оценкам «Аэрофлота», внутренние перевозки выйдут на докризисный уровень к концу осени. На время пандемии коронавируса компания сократила полеты с 800 в сутки до 50-80. В компании уже отмечают, что апрель и май, если брать в расчет объемы перелетов, станут наименее загруженными в этом году.

Внутренние авиаперевозки, по оценкам «Аэрофлота», выйдут на докризисный уровень к концу осени. «Мы ожидаем, что в июне рынок внутренних перелетов начнет показывать признаки восстановления. К концу осени внутренние перевозки, надеемся, восстановятся до нормального уровня», — сказал Батанов.

Напомним, до 1 августа «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на свои рейсы за границу, а в конце апреля впервые уступил лидерство по числу внутренних рейсов.

Ранее Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что делать прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после того, как ряд други стран начнет открывать свои границы и снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. А месяц назад председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в принципе предложила россиянам воздержаться от поездок за рубеж из-за ситуации с распространением COVID-19 и «потерпеть» примерно год.

Тем временем, финская авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты в Москву и Петербург с 1 июля. Об этом рассказали представители перевозчика. Параллельно с рейсами в Россию планируется запуск авиасообщения с двумя десятками других городов Европы.



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