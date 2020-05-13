Лоукостер «Победа» возобновит полеты с 1 июня. Но пока только внутренние

О возобновлении авиасообщения лоукостера «Победы» рассказа официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. «В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года», — заявил он.

Напомним, с 1 апреля лоукостер «Победа» приостановил все полеты — как за рубеж, так и по России. Что касается международных рейсов, с 27 марта они приостановлены. Также правительство поручило оказывать содействие гражданам, находящимся на территории иностранных государств, вплоть до момента из возвращения в Россию, и с 26 марта проводить досмотр всех россиян в аэропортах.

11 мая с обращением к россиянам выступил президент Владимир Путин. Начиная со вторника, 12 мая, период нерабочих дней завершается, однако продолжается борьба с эпидемией. Президент подчеркнул, что выход из ограничительных мер быстрым не будет. Меры, введенные в целях противодействия распространению коронавируса, уже продлены в ряде регионов — так, в Петербурге введен обязательный масочный режим.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.