РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования из-за снижения пассажиропотока

Решение об изменении расписания принимаются только в том случае, когда существуют дублирующие поезда — или если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами РЖД введет дополнительные остановки для транзитных поездов. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, объясняют в РЖД. На сегодняшний день загрузка поездов значительно снижена — в том числе и «Сапсанов».

«С 21 марта текущего года наблюдается более чем 50% снижение количества отправленных пассажиров на сети РЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в 5 раз выше прошлого года, а на май — более чем в 3 раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май — менее 60% от уровня прошлого года», — объясняют в компании.

С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.