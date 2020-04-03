С 7 апреля «Российские железные дороги» временно отменяют 53 поезда дальнего следования. Также будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов «Федеральной пассажирской компании» и изменен график движения «Сапсанов». Ежедневно из Москвы в Петербург теперь будет отправляться на 3 пары высокоскоростных поездов меньше.
РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования из-за снижения пассажиропотока
-
Aleksei Savin / Shutterstock.com
Решение об изменении расписания принимаются только в том случае, когда существуют дублирующие поезда — или если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами РЖД введет дополнительные остановки для транзитных поездов. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.
Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, объясняют в РЖД. На сегодняшний день загрузка поездов значительно снижена — в том числе и «Сапсанов».
«С 21 марта текущего года наблюдается более чем 50% снижение количества отправленных пассажиров на сети РЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в 5 раз выше прошлого года, а на май — более чем в 3 раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май — менее 60% от уровня прошлого года», — объясняют в компании.
С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.
Напомним, ранее «Российские железные дороги» уже отменили часть поездов, отправляющихся из Петербурга, из-за снижения пассажиропотока, связанного с пандемией коронавируса. Больше всего рейсов отменено в Москву. Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
К вечеру 2 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.