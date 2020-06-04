«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Бизнес»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Бизнес»
Юрий Андрейчук
Гендиректор лаборатории Helix
Возглавляет крупнейшую сеть частных лабораторий России — отделения Helix есть во всех крупных городах и административных центрах страны. Именно Helix первым среди «частников» в РФ стал делать тесты на коронавирус SARS-CoV-2.
Даниэль Гальпер и Павел Паскарь
Владельцы компании GrowFood
Выпускники университета ИТМО и петербургского Политеха запустили доставку готовой еды для спортсменов, которая за пять лет стала главным сервисом для всех поклонников правильного питания. Из стартапа компания превратилась в ЗОЖ-гиганта с собственным заводом.
Григорий Кунис
Основатель сервиса iGooods
Химик, психолог и медиаменеджер шесть лет назад вместе с братом создал сервис доставки продуктов из магазинов. В период пандемии число заказов в iGooods выросло вдвое. Теперь компания, начинавшая работать в Петербурге, присутствует в 29 городах России от Москвы до Ханты-Мансийска.
Владелица сети Toy.ru
Искусствовед по образованию и основательница одной из крупнейших сетей магазинов детских игрушек в России (170 точек в 87 городах страны) готовит к открытию на Невском проспекте самый большой по площади флагманский магазин Toy.ru.
Девелопер
Глава строительной компании «БестЪ» открыл крупнейший в Петербурге коворкинг, сделал вклад в развитие города, превратив заброшенный сад Бенуа в центр урбанистики Калининского района и выпустил библию для предпринимателей — книгу «Айкибизнес: как запустить и сохранить свой бизнес».
Глава компании BIOCAD
Предприниматель руководит инновационной биотехнологической компанией, которая производит лекарства от рака и аутоимунных заболеваний, а прямо сейчас работает над главной вакциной 2020 года — против коронавируса. Разработка BIOCAD уже вошла в список потенциальных вакцин ВОЗ.
Продюсер
Гендиректор компании «Рики», лидера в сфере создания и продвижения российской анимации, создавшей культовые мультсериалы «Фиксики» и «Смешарики», которые принесли более 5 млрд рублей. «Смешарики» вышли на китайский рынок и продолжают покорять Россию — новый сезон сериала уже доступен для просмотра.
Создатель сервиса «Самокат»
Петербургский экономист и бывший топ-менеджер «Почты России» вместе с москвичом Вячеславом Бочаровым сделал первое в России приложение для доставки продуктов с собственных складов за 15 минут, выручка которого к весне 2020 года превысила 700 млн рублей.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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