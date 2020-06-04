«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Бизнес»

Григорий Кунис

Основатель сервиса iGooods

Химик, психолог и медиаменеджер шесть лет назад вместе с братом создал сервис доставки продуктов из магазинов. В период пандемии число заказов в iGooods выросло вдвое. Теперь компания, начинавшая работать в Петербурге, присутствует в 29 городах России от Москвы до Ханты-Мансийска.