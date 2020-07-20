Исследование было проведено учеными из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Института проблем передачи информации имени Харкевича. В основу исследования был взят генетический анализ 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории России в период с 11 марта по 23 апреля. Результаты подтвердили предположение, что новая коронавирусная инфекция попала в страну не из Китая, где и была обнаружена, а из Европы в конце февраля-начале марта.

«Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории России, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля-начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Что касается Петербурга, здесь вирус был распространен по городу из больниц. Так, первая крупная вспышка заболевания была зафиксирована в НИИ имени Вредена, где заболело более 400 человек. «Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», — отметили в Сколтехе.

По словам Сколтеха Георгия Базыкина, геномная эпидемиология не только показывает, как вирус оказался в России, но и позволит понять то, что будет происходить дальше. «Допустим, Россия откроет границы и начнут возникать новые случаи. Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить», — добавил он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 770 тысяч, в мире — 14 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.