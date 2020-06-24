Повреждения легких, хроническая усталость и психологические расстройства: британские врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

Согласно исследованию, у 30% переболевших пациентов может появиться фиброз легких – заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом. При этом у половины вылечившихся могут проявиться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. При этом у каждого десятого пациента диагностировали острое поражение сердца.