Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может в дальнейшем страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Это следует из исследования специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет The Daily Telegraph.
Повреждения легких, хроническая усталость и психологические расстройства: британские врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
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Фото: Shutterstock
Согласно исследованию, у 30% переболевших пациентов может появиться фиброз легких – заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом. При этом у половины вылечившихся могут проявиться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. При этом у каждого десятого пациента диагностировали острое поражение сердца.
Ученые также обнаружили, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, которые в будущем могут привести к болезни Альцгеймера.
Напомним, команда ученых в сотрудничестве с российскими и международными вирусологами, врачами, биологами, химиками и физиками исследует связь между состоянием системы свертывания и тяжестью протекания COVID-19. Это поможет понизить риск осложнения болезни или вовсе их избежать.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 600 тысяч, в мире — 9 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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