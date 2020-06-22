ВОЗ: за сутки в мире зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19

Ранее рекордное число заболевших было зафиксировано 18 июня — тогда за сутки в мире коронавирус диагностировали у 181 232 человек. К тому времени общее количество заболевших в мире превысило 8,7 миллиона человек, скончались более 461 тысячи.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 22 июня в мире зафиксировано почти 9 миллионов заболевших коронавирусом — COVID-19 диагностировал у 8 963 253 человек. За все время скончались 468 484 человека, выздоровели 4 440 000. Больше всего заражений в США — 2 280 969. В Бразилии — 1 083 341. Россия занимает третью строчку по числу зараженных — в стране 591 465 заболевший.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 590 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.