Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на публикации в медицинском журнале European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, из 417 контрольных пациентов, перенесших легкие и средней тяжести формы COVID-19 в Европе, дисфункция вкуса и обоняния была выявлена у 88 и 86% соответственно.

При этом большинство пациентов утверждали, что не могут чувствовать вкус или запах даже после того, как другие симптомы проходили — как минимум у четверти переболевших на восстановление уходило около двух недель.

Американские врачи описали случаи, когда вкус и обоняние после перенесенного COVID-19 так и не восстанавливались. Как считает заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэлла Рид, «обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и по сути являются магистралью к нему, совершают самоубийство, чтобы не пропустить вирус в мозг».

О потере обоняния и вкуса говорил и переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ««Буквально на следующий день началась температура. Грипп, ломает. Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — рассказал ранее он.

Ранее Роспотребнадзор назвал главные различия между симптомами нового коронавируса Covid-2019 и гриппа. Несмотря на то, что обе болезни являются респиратурными заболеваниями, имеют схожую картину заболевания и передаются при воздушно-капельным путем, отличает их друг от друга скорость передачи.

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