В России единственными регионами, где удалось пройти пик заболеваемости коронавируса, стали Москва и Подмосковье. В других же регионах он должен наступить в течение ближайших одной-двух недель. Об этом заявил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Стало известно, в каких регионах прошел пик эпидемии коронавируса
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Фото: Shutterstock
По словам эксперта, основная причина этого заключается в том, что в конце апреля в столичном региона значительно увеличились масштабы тестирования. «С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше, а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — рассказал он.
Как считает эксперт, в Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет наблюдаться долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших. Он отметил, что высока вероятность того, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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