Вакцинацию в России приостановили из-за пандемии коронавируса

«Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса Covid-19 на организм весьма проблематична», — сказал Гриднев. По словам замглавы министерства, в настоящий момент важнейшим этапом профилактики коронавируса будет вакцина от него.

Решение по возобновлению национального календаря прививок примут уже при подготовке препарата от Covid-19. «Если будут внесены предложения по изменению календаря прививок, конечно, мы со своей стороны сделаем все необходимое», — добавила руководитель секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой Елена Рыжова.

Она также отметила, что после окончания пандемии люди будут жить «немного в другом мире» и станут иначе относиться к своему здоровью — в том числе в вопросе имуннопрофилактики и прививок.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.