В 2020 году ни в одной стране не достигнут коллективного иммунитета против COVID-19, рассказали американские ученые. По их мнению, пока не появится вакцина, иммунитет может возникнуть не раньше следующего года даже в таких пострадавших от коронавируса странах, как США.
Ученые США заявили, что в этом году ни в одной стране не достигнут коллективного иммунитета против COVID-19
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Фото: Shutterstock
Более того, все заявления о замедлении распространения COVID-19 благодаря коллективному иммунитету ошибочны и могут привести к катастрофе в системе здравоохранения, считают специалисты. Эпидемиологи Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Блумберге (США) подчеркивают, что достижение коллективного иммунитета в этом году без вакцины невозможно.
Мнение ученых основывается на статистиках по инфицированию SARS-CoV-2 в разных странах, в которых доля заболевших не превышала 2-4% населения. Для выработки коллективного иммунитета защита от инфекции, после перенесенного заболевания или вакцинации, должна быть как минимум у 70% населения.
Как они отметили, без вакцины более 200 миллионов американцев должны были бы заболеть, прежде чем достичь этого порога. Эксперты сказали, что даже при том, что в США выявляют более 25 тысяч случаев коронавирусной инфекции в день, коллективный иммунитет может появиться в стране не раньше следующего года. При этом к тому времени могут скончаться более полумиллиона жителей США.
Американские эпидемиологи назвали идею о «контролируемом добровольном заражении», наподобие известных в 80-х годах «ветрянка-пати», весьма опасной, отметив, что COVID-19 в 100 раз более смертелен, чем ветряная оспа.
«Тот, кто пойдет на «коронавирусную вечеринку», чтобы заразиться, не только существенно увеличит свои шансы умереть в следующем месяце, но и подвергнет риску свои семьи и друзей. В настоящее время COVID-19 является основной причиной смерти в Соединенных Штатах, убивая почти 2000 американцев каждый день. Ветряная оспа никогда не убивала более 150 американцев в год», – добавили ученые.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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