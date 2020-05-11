Ученые США заявили, что в этом году ни в одной стране не достигнут коллективного иммунитета против COVID-19

Американские эпидемиологи назвали идею о «контролируемом добровольном заражении», наподобие известных в 80-х годах «ветрянка-пати», весьма опасной, отметив, что COVID-19 в 100 раз более смертелен, чем ветряная оспа.

«Тот, кто пойдет на «коронавирусную вечеринку», чтобы заразиться, не только существенно увеличит свои шансы умереть в следующем месяце, но и подвергнет риску свои семьи и друзей. В настоящее время COVID-19 является основной причиной смерти в Соединенных Штатах, убивая почти 2000 американцев каждый день. Ветряная оспа никогда не убивала более 150 американцев в год», – добавили ученые.