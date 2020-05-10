Заражение коронавирусной инфекцией контактным путем в жаркую погоду в открытом водоеме маловероятно. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишет ТАСС.
Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом в открытых водоемах в жаркую погоду
-
Фото: Shutterstock
«Коронавирус – респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно »,– отметил он.
Михаил Лебедев также напомнил о необходимости изучения списка водоемов, в которых можно купаться. Эту информацию можно найти в территориальных органах Роспотребнадзора.
Он также подчеркнул, что не стоит путать температуру человека и окружающей среды, ведь вирус живет в клетках человека, это его естественная среда обитания. А вот в окружающей среде или на поверхностях его жизнеспособность очень ограничена, в том числе и температурой. Эксперт добавил, что свою инфекционную активность он теряет при нагревании от 30 градусов. «Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остается »,– считает Лебедев.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.