Эксперт Минздрава объяснил рост числа заразившихся коронавирусом в России

«Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны», — приводит ТАСС слова эксперта.

Суточный прирост числа зараженных связан с увеличением проводимого в России тестирования не выявление вируса.

«Если не проводить тесты, то мы будем видеть и иметь только явные случаи заболеваний: средней тяжести и тяжелые. Легкие и бессимптомные случаи таким образом вообще не попадут в статистику. И усугубят распространение инфекции. В России стали активнее использовать диагностику по всей территории страны, а не только в Московском регионе и Санкт-Петербурге», — отметила Малинникова.

Малинникова призвала россиян быть более ответственными и соблюдать режим самоизоляции — для того, чтобы минимизировать и скорее прекратить распространение коронавируса.

«Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность — заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости. Можно будет выйти из самоизоляции (карантина) быстрее и с меньшими потерями и вернуться к обычной жизни», — заключила она.